Gürcistan Başbakanlığından yapılan açıklamaya göre Garibaşvili, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yıl dönümü dolayısıyla Türkiye'nin Tiflis Büyükelçiliğince düzenlenen resepsiyona iştirak etti.

Resepsiyona, Türkiye'nin Tiflis Büyükelçisi Ali Kaan Orbay, Gürcü bakanlar, milletvekillileri, diplomatlar, Gürcistan'daki Türk kurumların temsilcileri, din adamları, Türk iş adamları ve diğer davetliler katıldı.

Başbakan Garibaşvili, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin modern bir ülke olduğunu belirterek, "Kuruluşundan bu yana bu büyük ülke ve millet, modern, sanayileşmiş ve kalkınmış bir devlet olma yolunda birçok zorlukla karşı karşıya kalmıştır." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin bölgesel ve küresel alanda en önemli ülkelerden biri olduğuna dikkati çeken Garibaşvili, "Son 100 yıl içerisinde Türkiye, hem bölgesel hem de küresel ölçekte ana siyasi ve ekonomik aktörlerinden biri haline geldi." değerlendirmesinde bulundu.

Garibaşvili, bölgesel ve küresel alanda istikrarın ve kalkınmanın güçlendirilmesine sağladığı katkılarından dolayı Türkiye'ye büyük önem verdiklerini kaydetti.

İki ülke arasındaki ilişkileri de değerlendiren Garibaşvili, "Bağımsızlığın yeniden kazanılmasından bu yana Gürcistan ve Türkiye'nin eşsiz bir dostluk ve kardeşlik bağına sahip olduğunu memnuniyetle belirtmek isterim. Ülkelerimiz giderek sağlam bir stratejik ortaklığa dönüşen işbirliğini sürdürdü." açıklamasında bulundu.

Garibaşvili, Türkiye'nin Gürcistan için en büyük ticaret ortağı olduğunu hatırlatarak, ülkeler arasındaki yıllık ticaret hacminin yıl sonunda 3 milyar dolara ulaşmasını beklediklerini aktardı.

10 binden fazla Türk şirketinin Gürcistan'da faaliyet gösterdiğini dile getiren Garibaşvili, sadece 3 yıl içerisinde Gürcistan'a doğrudan yapılan Türk yatırımının 370 milyon dolara ulaştığını bildirdi.

Garibaşvili, Türkiye ile Gürcistan'ın, Asya ile Avrupa'yı bağlayan enerji ve altyapı projelerinin gerçekleşmesinde yakın işbirliği içinde olduğunu vurgulayarak, şu ifadeleri kullandı:

"Özellikle hem bölgesel hem de küresel olarak mevcut endişe verici güvenlik ortamı göz önüne alındığında işbirliğimizin, sadece karşılıklı ekonomik kazanımlar açısından değil, aynı zamanda bölgemizde barış, istikrar ve refahın sağlanması açısından da paha biçilmez olduğunu belirtmek de çok önemlidir."

Garibaşvili, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yılını kutladı.

Resepsiyonda, davetlilere Türk mutfağından lezzetler de ikram edildi.