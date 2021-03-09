Gürcistan'da din adamları ile cemaat arasında arbede: Ahşap balkon çöktü

DHA 09 Mart 2021 Salı 11:20 - Güncelleme: 09 Mart 2021 Salı 11:21

Olay, Gürcistan'ın Martvili kentinde meydana geldi. Yeni atanan Chkondideli Metropoliti Stefane, rahiplerle birlikte düzenlediği basına kapalı toplantının ardından Konstantin Gabisonii Petra Gudushauri adındaki iki yerel din adamını men etmesi üzerine, cemaat ile din adamları arasında tartışma çıktı. Toplantının yapıldığı konutun ahşap balkonuna çıkan cemaat, din adamlarıyla tartıştığı sırada ahşap balkon çöktü. Aralarında gazetecilerin de bulunduğu 10 kişi, metrelerce yükseklikten düştü. Gürcistan medyası, 6 kişinin yaralandığını duyurdu.