Gürcistan'da gösteriler sürüyor! Yüzlerce kişi sokaklara akın etti

Tiflis'te, Rusya ile doğrudan uçuşların başlatılmasına karşı dün başlayan gösteriler bugün de sürdü.

Parlamento binasının önünde toplanan göstericiler, Moskova-Tiflis, Tiflis-Moskova seferlerinin durdurulmasını talep etti.

Rusya ve Rus hükümeti karşıtı sloganlar atan göstericiler, Şota Rustaveli Caddesi'ni trafiğe kapattı.

Rusya'yı Gürcistan'a yönelik şiddet politikası uygulamakla suçlayan ve ülkenin topraklarının yüzde 20'sinin Rus işgali altında olduğunu belirten göstericiler, talepleri yerine getirilmediği sürece gösterilerine devam edeceklerini kaydetti.

Yaklaşık 4 saat süren gösteri olaysız sona erdi.

PUTİN'İN İMZALADIĞI KARAR

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, geçen hafta imzaladığı kararnamelerle Gürcü vatandaşlar için vize uygulamasını 15 Mayıs'tan itibaren kaldırmış, Rus hava yolu şirketlerinin Gürcistan'a uçuşları ve turizm şirketlerinin ülkeye yönelik tur paketi satışlarıyla ilgili yasakları da sonlandırmıştı.

Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili ise aynı gün Putin'in bu kararına tepki göstererek "Rusya'nın ülkesinin topraklarını işgal ettiği sürece Gürcistan ile vize uygulamasının kaldırılmasının kabul edilemeyeceğini" söylemişti.

Putin, Gürcistan'da düzenlenen Rusya karşıtı protestoların ardından 21 Haziran 2019'da, Rus hava yolu şirketlerinin Gürcistan'a uçmasını ve bu ülkeye yönelik tur paketi satışlarını yasaklamıştı.

Moskova'dan Tiflis'e 2019 yılından beri dün sefer yapan ilk uçak, Tiflis Şota Rustaveli Uluslararası Havalimanı'nda protesto gösterisiyle karşılanmıştı.

