Gürcistan'da ilk kadın cumhurbaşkanı yemin ederek göreve başladı

Telavi kentindeki Kral Erekle 2. Sarayı'nda düzenlenen yemin törenine, Türkiye'den Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay katıldı. Törene ayrıca, Ermenistan Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan, eski Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy, Azerbaycan Milli Meclis Başkanı Oktay Asadov, farklı ülkelerden meclis başkanları ve bakanlar, diplomatlar ve diğer davetliler katıldı.

Zurabişvili, Gürcistan Anayasası'na el basarak yemin etti ve askerleri selamladı. Gürcistan Milli Marşı'nın çalınmasının ardından törende bir konuşma yapan Zurabişvili, kendisini ülkesinde yaşayan tüm halkların cumhurbaşkanı olarak gördüğünü ifade etti.

Ülkesinin 5. cumhurbaşkanı seçildiğini hatırlatan Zurabişvili, ülkesinin kalkınması ve ilerlemesi için önceki cumhurbaşkanlarının önemli adımlar attığını belirtti. Zurabişvili, Gürcistan'ın Avrupa ile entegrasyonu sürecini devam ettireceğini aktardı.

Rusya'nın Gürcistan'ın tarihi toprakları Abhazya ve Güney Osetya'yı işgal ettiğini dile getiren Zurabişvli, "Gürcistan büyük sorunlarla karşı karşıya. Abhazya ve Güney Osetya Rusya tarafından işgal edildi. İşgal hattı içeriye doğru gelmeye devam ediyor ve oradan vatandaşlarımız kaçırılıyor. Bu egemen bir ülke için kabul edilemez. Biz buna alışamayız." dedi.

Rusya'yı Gürcistan'a yönelik tüm uluslararası hukuki haklarını tanımaya çağıran Zurabişvili, normal komşuluk ilişkileri için bunun şart olduğunu vurguladı.

Güvenlik imkanlarını artırmak için NATO ile yakın iş birliği sürdürülmesi gerektiğini işaret eden Zurabişvili, "Karadeniz'in güvenliğinin güçlendirilmesi en önemli amaçlarımızdan biridir." diye konuştu.

Gürcistan'ın toprak bütünlüğünün sağlanması için Abhazya ve Güney Osetya halkıyla ilişkilerin daha da güçlendirilmesi ve yeni barış köprüleri inşa etmesi gerektiğini anlatan Zurabişvili, "Gürcistan'ın birleşeceğine inanıyorum." dedi.

- Muhalefetten Zurabişvili protestosu

Bu arada, cumhurbaşkanı seçimlerin sonuçlarını kabul etmeyen, Zurabişvili'yi cumhurbaşkanı olarak tanımayan ve aynı zamanda erken genel seçim çağrısında bulunan "Birlik Güç İçindedir" muhalefet koalisyonunun liderleri ve taraftarları yemin törenini protesto etti.

Gürcistan'ın çeşitli bölgelerinden törene gitmeye çalışan muhalefet liderleri ve protestocular Telavi'ye 40 kilometre uzaklıkta polis tarafından durduruldu. Polisin grubun farklı bir güzergahı kullanmalarını söylemesi üzerine grup, polis kordonunu aşmaya çalıştı.

Bunun üzerine polis ve grup arasında gerginlik yaşandı.

Öte yandan, "Birlik Güç İçindedir" muhalefet koalisyonun cumhurbaşkanı adayı Grigol Vaşadze ve beraberindeki grubun, törenin düzenlendiği sarayın önünde gösteri yapmasına polis izin vermedi.

Vaşadze, gazetecilere yaptığı açıklamada, protestocuların büyük kısmının Televi'ye gelmeden polis tarafından durdurulduğu belirtti.

Cumhurbaşkanı seçimlerinde hile yapıldığını savunan Vaşadze, muhalefet olarak erken parlamento seçimleri çağrısında bulunduklarını ifade etti.

Yemin töreninin ardından bir grup protestocu, bazı Gürcü milletvekillerinin araçlarını önünü kesmeye çalıştı. Bu arada, Telavi'deki protestocular, bölgeye gelmeye çalışan diğer eylemcileri bekliyor.