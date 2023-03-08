Gürcistan'da Parlamentosu önündeki protestoya güvenlik güçleri müdahale etti

Gürcistan Parlamentosu'nda akşam "Yabancı Etkinin Şeffaflığı Hakkında" yasa tasarısının onaylanmasına tepki göstermek için toplanan çok sayda gösterici, parlamentonun girişini kapatmaya çalışınca emniyet güçleri tarafından biber gazı ve tazyikli su kullanılarak dağıtılmıştı.

Birkaç saat sonra tekrar parlamentonun etrafında toplanan göstericiler, parlamentoya ulaşımın sağlandığı yolu kapatmaya çalışınca emniyet güçleri tarafından tazyikli su kullanılarak bir kez daha dağıtıldı.

- Cumhurbaşkanı Zurabişvili'den yasaya tepki

ABD'de temaslarda bulunan Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili Tiflis'teki olaylara ilişkin telekonferans yoluyla Parlamentonun önünde toplanan göstericilere hitaben konuşma yaptı.

Parlamentonun onayladığı "Yabancı Etkinin Şeffaflığı Hakkında" yasasının aslında Rusya'nın "talimatıyla" hazırlanan bir yasa olduğunu iddia eden Zurabişvili, "Bu yasa ne şekilde olursa olsun iptal edilmelidir." dedi.

Yasaya karşı veto hakkını kullanacağını dile getiren Zurabişvili, "Daha ilk günden bu yasayı veto edeceğimi söylemiştim ve veto edeceğim." şeklinde konuştu.

Zurabişvili söz konusu yasanın Gürcistan'ın Avrupa Birliği (AB) ve NATO entegrasyonuna karşı olduğunu savunarak parlamentoda yasanın onaylanmasına oy veren herkesin anayasaya karşı çıktığını savundu.

- "Yabancı Etkinin Şeffaflığı Hakkında" yasa tasarısının tartışması

Gürcistan Parlamentosu'nda, yabancı ülkelerin istihbarat faaliyetleriyle ilgili söz konusu yasa tasarısı, 3 ve 6 Mart tarihlerindeki görüşmeler sırasında milletvekilleri arasında kavgalara neden olmuştu.

Daha önce iktidardaki "Gürcü Hayali" Partisinden ayrılan bazı milletvekillilerden oluşan muhalefetteki "Halkın Gücü" Partisinin parlamentoya sunduğu yasa tasarısı, diğer muhalefet partileri tarafından tepkiyle karşılanmıştı.

Söz konusu yasaya karşı çıkan bazı muhalefet partilerinin temsilcileri, Halkın Gücü Partisinin sunduğu tasarının aslında Rus versiyonu "Yabancı Ajanlar Hakkında Kanun"a benzediğini savunarak onaylanmaması gerektiğini öne sürmüştü.

Parlamentonun önündeki protesto devam ediyor.