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Dünya

Gürcistan'daki toprak kayması faciasında can kaybı yükseldi

Gürcistan'ın Şovi kasabasında etkili olan yağışların ardından meydana gelen toprak kaymasında can kaybı 17'ye yükseldi.

IHA5 Ağustos 2023 Cumartesi 23:53 - Güncelleme:
Gürcistan'daki toprak kayması faciasında can kaybı yükseldi
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Racha bölgesinde bulunan dağlık tatil beldesi Şovi'de etkili olan şiddetli yağışlar toprak kaymasına neden oldu.

Gürcistan İçişleri Bakanlığı Acil Durum Yönetimi Servisi Başkanı Temur Mgebrishvili, toprak kayması nedeniyle 17 kişinin öldüğünü açıklayarak 18 kişiden hala haber alınamadığını söyledi.

Yetkililer ise ölenlerden yalnızca 7 kişinin kimliğini tespit edebildiklerini ve hayatını kaybeden diğer kişilerin kimliğinin tespit edilmesi için DNA testi yapılacağını açıkladı. Bölgedeki arama-kurtarma çalışmaları ise sürüyor.

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