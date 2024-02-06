Gürcistan'dan Rusya'ya Karadeniz tepkisi

Cumhurbaşkanı Zurabişvili, Parlamento'da yaptığı yıllık konuşmasında, ülkesinin güvenlik konularını değerlendirdi.

Zurabişvili, Rusya'nın, Gürcistan'ın Abhazya ve Samaçablo (Güney Osetya) bölgelerini bugüne kadar işgal altına tuttuğunu söyledi.

Söz konusu bölgelerde veya işgal hattına yakın yerleşim yerlerinde yaşayan kişilerin haklarının ihlal edildiğini kaydeden Zurabişvili, "İşgal hattında halk sürekli korkutulmaya, taciz edilmeye, kaçırılmaya ve öldürülmeye devam ediyor." dedi.

Rusya'nın, Ukrayna'daki savaş nedeniyle Abhazya bölgesinde, Karadeniz kıyısında Rus donanması için kalıcı yeni üs kurma kararını eleştiren Zurabişvili, bu ülkeyi Karadeniz'de gerginlik yaratma girişiminde bulunmakla suçlayarak, şunları kaydetti:

"Rusya'nın, Oçamçire Limanı'nı askeri üsse dönüştürme planı, çatışmayı Karadeniz'e, kara sularımıza kaydırmaya ve dolayısıyla Karadeniz'in stratejik perspektifine tehdit oluşturmaya hizmet ediyor."

Rusya'yı ayrıca ülkesine karşı yeni hibrit savaş dalgası başlatmakla suçlayan Zurabişvili, "Bütün bunların amacı kavgaları, çatışmaları kışkırtmak ve toplumda istikrarsızlaşma tehdidi yaratmaktır." şeklinde konuştu.

Gürcistan'ın Avrupa Birliği (AB) ile entegrasyonu sürecinin devam ettiğini dile getiren Zurabişvili, ülkesine Aralık 2023'te AB'ye aday ülke statüsü verilmesini büyük bir başarı olarak niteledi.

Ülkenin AB ile entegrasyonu süreci kapsamında çeşitli reformların uygulanması gerektiğini belirten Zurabişvili, hükümeti ve muhalefeti demokratik ilkelere uymaya ve yapıcı politika yürütmeye davet etti.

- ABHAZYA VE GÜNEY OSETYA SORUNU



Gürcistan ordusu ile Rusya'nın desteklediği Abhazyalı ayrılıkçılar arasında 1992 ve 1993'te 13 ay boyunca savaş yaşanmıştı.

Rusya ile Gürcistan arasında 2008'de Güney Osetya Savaşı olarak bilinen çatışmalar çıkmış, savaşın ardından Rusya'nın desteklediği Abhazya ve Güney Osetya bölgeleri, Gürcistan'dan tek taraflı bağımsızlığını ilan etmişti.

Rusya, 2008'de bu iki bölgenin sözde bağımsızlığını tanımış, Gürcistan ise buna karşılık Rusya ile diplomatik ilişkileri kesmişti.

