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Gürültücü ördeğe desibel ölçümü 

Fransa’da yaşayan 36 yıldır aynı bölgede yaklaşık 50 ördek ve kaz besleyen Dominique Douthe, “aşırı gürültüden” şikayetiyle komşusu tarafından mahkemeye verildi.

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Dax belediyesinde bulunan mahkeme tarafları dinledikten sonra davayı hükme bağladı. Mahkeme, “Yasadışı anormal bir gürültü olduğuna dair hiçbir kanıt olmadığına” hükmetti. Şikayetçi komşu davayı kaybetse de 2020 yılının başında gürültü düzeyinin ölçülmesi hükme bağlandı. Şikayetçi komşusuna kaşı davayı kazanan 67 yaşındaki Douthe, ördeklerini kesmek zorunda kalmayacağını belirterek kararı memnuniyetle karşıladı.

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