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Dünya

Guterres: Her türlü misilleme eylemini kınıyorum

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, 'Her türlü misilleme eylemini kınıyorum.' açıklamasında bulundu.

AA19 Nisan 2024 Cuma 16:13 - Güncelleme:
Guterres: Her türlü misilleme eylemini kınıyorum
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BM Sözcülüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre Guterres, Orta Doğu'da çok tehlikeli misilleme döngüsüne son verilmesi gerektiğinin altını çizdi.

"Her türlü misilleme eylemini kınıyorum." ifadesini kullanan Guterres, uluslararası topluma birlikte hareket ederek bölgede korkunç sonuçlara yol açabilecek gelişmeleri engelleme çağrısında bulundu.

- İSRAİL'İN İRAN VE SURİYE'YE SALDIRDIĞI İDDİALARI

İran devlet televizyonu, İran Hava Kuvvetleri Üssü'ne ev sahipliği yapan İsfahan eyaletinin kuzeydoğusunda patlama seslerinin geldiğini duyurmuştu.

İran resmi ajansı IRNA da patlama seslerinin aynı zamanda Tebriz eyaletinin kuzeybatısından da geldiğini kaydetmişti.

Amerikan medyası ise ABD'li yetkililere dayandırarak yayımladığı haberlerde İsrail'in İran'a yönelik saldırı düzenlediğini bildirmişti.

İsrail makamları, konuyla ilgili yorum yapmaktan kaçınırken İranlı yetkililer, henüz doğrudan İsrail'i suçlamadı.

Diğer yandan, Suriye haber ajansı SANA'nın askeri kaynağa dayandırdığı haberinde İsrail'in, ülkenin güney sınırlarındaki hava savunma sistemlerinin bulunduğu birkaç noktaya roket saldırısı düzenlediği ileri sürülmüştü.

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