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Dünya

BMGK olağanüstü toplandı! Guterres'ten İsrail ve İran'a itidal çağrısı

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, BM Güvenlik Konseyinde (BMGK) yaptığı konuşmada Orta Doğu'da gerginliğin daha da artmaması için İran ile İsrail'e azami itidal çağrısı yaptı.

AA14 Nisan 2024 Pazar 23:41 - Güncelleme:
BMGK olağanüstü toplandı! Guterres'ten İsrail ve İran'a itidal çağrısı
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BM Genel Sekreteri Guterres, İsrail'in çağrısı üzerine acil toplanan BMGK'de yaptığı konuşmada, Orta Doğu'da artan gerginliğin bölge ve dünya için tehlikeli olduğuna dikkati çekti.

"Şu anda itidal ve tansiyonu düşürme zamanı." ifadesini kullanan Guterres, İran'ın hava saldırılarıyla bölgede tansiyonu daha da artırmasını kınadığını kaydetti. Guterres taraflara yaptığı itidal çağrısını hatırlattı.

İsrail'in İran'ın Şam'daki diplomatik misyonuna düzenlediği saldırıyı da o gün kınadığını anımsatan Guterres, "Orta Doğu'da birçok cephede askeri karşılaşmalara neden olabilecek her türlü adımdan uzak durulmalıdır." değerlendirmesini yaptı.

- GAZZE'DE ACİL ATEŞKES ÇAĞRISI

Öte yandan Guterres, Gazze'deki insani krizin büyüdüğünü ve bölgede acil bir ateşkesin gerekliliğini vurgulayarak hem rehinelerin serbest bırakılması hem de bölgeye insani yardımların ulaştırılması için herkesin üzerine sorumluluk düştüğüne işaret etti.

Guterres, konuşmasının sonunda, "Ne bölge ne de dünya yeni savaşları kaldırabilir." ifadesini kullandı.

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