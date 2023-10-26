Guterres, yapay zekadan faydalanmak için kurul oluşturduğunu açıkladı

Guterres, New York'taki BM Genel Merkezi'nde düzenlenen basın toplantısında, Yapay Zeka Danışma Kurulu üyelerini gazetecilere tanıttı.

BM'nin hızla ilerleyen yapay zeka teknolojisinden faydalanması gerektiğini söyleyen Guterres, "Geçen yıl, sohbet robotlarının ses klonlaması, görüntü oluşturma, video uygulamaları ve daha fazlası aracılığıyla yapay zekanın yeteneklerinde ve kullanımında olağanüstü bir ilerleme görüldü. Bu yapay zekanın inanılmaz olanaklarının ve olası tehlikelerin yalnızca bir örneği." dedi.

Guterres, yapay zekanın, "krizlerin tahmin edilmesi ve ele alınmasından kamu sağlığı hizmetleri ve eğitim hizmetlerinin yaygınlaştırılmasına kadar" dünyanın içinde bulunduğu zorlu zamanlarda olağanüstü ilerlemeye yardımcı olacağını belirtti.

"Yapay zeka, hükümetlerin, sivil toplumun ve BM'nin çalışmalarını her alanda büyütebilir ve güçlendirebilir." diyen Guterres, iklim krizinin etkileriyle mücadelede yapay zeka teknolojisine acil ihtiyaç duyulduğuna dikkati çekti.



Guterres, yapay zekanın 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri'ne ulaşma çabalarını güçlendireceğine inandığını kaydetti.

- Tekelleşme tehlikesine dikkati çekti

BM Genel Sekreter Guterres, yapay zekanın tekelleşmesi konusunda uyarılarda bulunarak, bu teknolojinin sorumlu şekilde kullanılması ve herkes için erişilebilir hale getirilmesi gereğine değindi.

Guterres, "Yapay zeka uzmanlığı bir avuç şirket ve ülkede yoğunlaşmıştır. Bu da küresel eşitsizlikleri derinleştirebilir ve dijital uçurumlara dönüştürebilir." diye konuştu.

Oluşturulan danışma kurulunun "bazı temel ilkelerin rehberliğinde bağımsız olarak çalışacağını" vurgulayan Guterres, "Danışma Kurulu'nun çabaları kapsayıcı olacak ve Birleşmiş Milletler Tüzüğü'nde yer alan evrensel değerlere dayalı olacaktır." dedi.