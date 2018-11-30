‘Güvenliğimiz için donanmanızı yollayın’

Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko, Rusya ile yaşanan krizde NATO’nun devreye girmesini istedi ve “Güvenliğimiz için NATO’nun donanma gemileri göndermesini umuyoruz” dedi. Alman Bild gazetesine konuşan Poroşenko, ülkesinin ‘dostu’ olarak nitelendirdiği Almanya Başbakanı Angela Merkel’den NATO’yu harekete geçirmesini talep etti.

PUTİN KOLONİ İSTİYOR

“Almanya bizim en sıkı müttefiklerimiz arasında yer alıyor” diyen Poroşenko, Berlin’in Minsk’de yürütülen barış görüşmelerinde olduğu gibi diğer müttefikler ile birlikte Ukrayna’ya bir kez daha destek vereceğini umduğunu kaydetti. Ukrayna lideri ayrıca, Rusya Başkanı Vladimir Putin’in arzuladığı ve kendisini lideri olarak gördüğü Rusya İmparatorluğu’na ancak koloni olarak kabul ettiği Ukrayna’yı kendilerine dahil ederek kavuşabileceğini tasarladığını savundu.