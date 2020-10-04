04 Ekim 2020 Pazar 12:55 - Güncelleme: 04 Ekim 2020 Pazar 13:16

Ermenistan silahlı kuvvetlerinin sivilleri hedef alan saldırıları sürüyor.



Ermenistan'ın sivilleri hedef alan alçak saldırılarına tepki gösteren Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hacıyev, "Ermenistan'ın sivil yerleşim yerlerini vurması korkaklıktır" dedi.



ERMENİSTAN, AZERBAYCAN'DAKİ ŞEHİR VE KÖYLERİ BOMBALIYOR

Azerbaycan Savunma Bakanlığının açıklamasında, Ermeni askeri grupların, Azerbaycan'daki şehir ve köylere yönelik saldırılarını sürdürdüğü aktarıldı.

Açıklamada, "Ermeni askeri gruplar, Gence şehrini, Karabağ’da ise Fuzuli bölgesini, Ağdam ve Terter köylerini topçu ve roket atışlarıyla bombalıyor. Gence’ye yönelik saldırılar, Ermenistan topraklarından yapılmıştır." ifadelerine yer verildi.

Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov da yaptığı açıklamada, "Ermenistan topraklarından Azerbaycan topraklarına yönelik gerçekleştirilen saldırılar, kışkırtmaya yöneliktir ve çatışma bölgesini genişletmektedir." değerlendirmesinde bulundu