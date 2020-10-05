star.com.tr 05 Ekim 2020 Pazartesi 12:21 - Güncelleme: 05 Ekim 2020 Pazartesi 12:28

Kardeş Azerbaycan ordusu, sivil yerleşimleri hedef alan işgalci Ermenistan'ı Dağlık Karabağ'dan söküp atarken, Ermenistan yönetimi dünya kamuoyunda algı operasyonları peşinde koşuyor.

İşgal ve yenilgiye kılıf arayan Ermenistan, Karabağ'da Suriye'den getirilen militanların savaştığı yalanını yaymaya çalışıyor. Aynı zamanda bölgedeki askeri operasyonları, Türkiye'nin yürüttüğünü iddia ediyor.

İddialarla ilgili Rus basınına (Rusian Today RT) konuşan Azerbaycan Cumhurbaşakanı İlham Aliyev'in danışmanlarından Hikmet Hacıyev, "Türkiye ile Azerbaycan arasında stratejik ortaklık bağları var. Aynı zamanda kardeşçe ilişkiler de var. Ancak, bu çatışmada Türkiye üçüncü bir taraf olarak yer almıyor." dedi.

Hacıyev, 1994'teki ateşkesten bu yana işgal altındaki Dağlık Karabağ meselesinde Ankara'nın taraf olmasının siyasi, jeopolitik ve ahlaki açıdan doğal olduğunu söyledi.

Hacıyev sözlerini şöyle sürdürdü:

Azerbaycan'ın herhangi bir üçüncü ülkenin katılımına ihtiyacı yok. Güçlü silahlı kuvvetlerimiz var. Yeterince öz kaynağımız var. Azerbaycan 10 milyonluk nüfusa ve yeterli rezerv potansiyeline sahibiz.

'ERMENİSTAN'IN UCUZ SİYASİ PROPAGANDASI'

Türkiye'nin Dağlık Karabağ'daki temas hattındaki yoğun çatışmalar sırasında Azerbaycan'ı askeri açıdan desteklemesinin sadece iddia olduğunu belirten Hacıyev, 'Bu, Ermeni tarafının ucuz siyasi propagandası.' dedi.

Hacıyev ayrıca, Suriye'den getirilen savaşçıların Bakü tarafında savaşmasıyla ilgili iddiaların tamamen asılsız olduğunu belirtti. Hacıyev ayrıca, Suriye'den savaşçı getirmenin askeri açıdan da son derece mantıksız olduğunu söyledi.

Azerbaycan askerleri araziyi çok daha iyi biliyor ve dağlık bölgelerde savaşmaya daha alışkınlar. Bunu yapmak son derece mantıksız olurdu.

BM KARARINA RAĞMEN DESTEK ARAMALARI

Birleşmiş Milletler karına rağmen Dağlık Karabağ'ı işgal eden Ermenistan, son çatışmalarda verdiği kayıplar sonrası uluslararası kamuoyunda destek arıyor.

İşgal altındaki Karabağ'dan Azerbaycan sivil yerleşimlerine saldırarak çatışmanın fitilini ateşleyen Ermenistan, 'Azerbaycan'ın sivil yerleşimleri vurduğu' yalanıyla Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne (AİHM) başvurdu. Başvuruda ayrıca, Azerbaycan'a destek veren Türkiye için de önlemler alınması istenmişti.

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