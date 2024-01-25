Hacızade: Uluslararası kamuoyu Ermenistan'a baskı yapmalı

Ermenistan'ın 30 yıllık işgal döneminde Karabağ ve çevresine döşediği mayınlar, 2. Karabağ Savaşı'nın üzerinden 3 yıldan fazla süre geçmesine rağmen hem can kayıplarına neden oluyor hem de Azerbaycan'ın bölgedeki imar ve ihya çalışmalarını yavaşlatıyor.

Arazileri mayınlamak, 1949 Cenevre Sözleşmeleri de dahil uluslararası insancıl hukukun temel norm ve ilkelerini ağır şekilde ihlal anlamı taşıyor. Ermenistan, işgal ettiği bölgeleri elinde tutmak için tüm uluslararası sözleşmeleri ihlal ederek bölgelere yüz binlerce mayın döşedi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, bölgedeki mayınların temizlenmesi için yaklaşık 30 yıl ve 25 milyar dolar gerektiğini açıklamıştı.

Mayın temizleme faaliyetlerini, Azerbaycan Mayın Temizleme Ajansı (ANAMA) ile Azerbaycan Silahlı Kuvvetlerine bağlı istihkam birlikleri yürütüyor. Olağanüstü Haller Bakanlığı ile Sınır Hizmetleri Komutanlığı da bu faaliyetlere katkı sunuyor.

Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanlığına bağlı Askeri Fabrika ve Tersane İşletme AŞ (ASFAT) tarafından üretilen ve Azerbaycan'a teslim edilen 20 Mayın Temizleme Aracı (MEMATT) da sahada kullanılıyor.

- 118 BİN HEKTAR ALAN MAYINLARDAN TEMİZLENDİ



AA muhabirinin, ANAMA'dan edindiği bilgilere göre, 2. Karabağ Savaşı'nın bittiği 10 Kasım 2020'den bugüne kadar 118 bin hektar alan tarandı ve mayınlardan temizlendi. Taranan alanlarda 60 binden fazla patlamamış mühimmat, 31 binden fazla anti personel mayını, 18 binden fazla anti tank mayını tespit edildi ve etkisiz hale getirildi. 10 Kasım 2020'den bugüne kadar Ermenistan güçlerinin işgal döneminde döşediği mayınların patlaması sonucu 65 Azerbaycan vatandaşı yaşamını yitirdi, 277 kişi yaralandı.



- "ERMENİSTAN, AZERBAYCAN TOPRAKLARINA MAYIN DÖŞEYEREK SAVAŞ SUÇU İŞLEMİŞTİR"



Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hacızade, Ermenistan'ın Azerbaycan arazilerine son 30 yılda bilinçli şekilde döşediği mayınların, 2. Karabağ Savaşı sonrasında işgalden kurtarılan bölgelerde yürütülen geniş kapsamlı imar ve ihya çalışmalarını, bölgede görev yapan asker ve sivillerin faaliyetlerini ve zorunlu göçmenlerin ata yurtlarına dönerek orada huzurlu yaşamalarını zorlaştıran en büyük sorun ve tehdit olduğunu söyledi.

Hacızade, AA muhabirine yaptığı açıklamada, son 30 yılda 3 bin 400'den fazla Azerbaycanlının Ermenistan'ın döşediği mayınların patlaması nedeniyle yaralandığını ya da yaşamını yitirdiğini ifade ederek, "2. Karabağ Savaşı'ndan bugüne kadar 342 vatandaşımız mayın kurbanı oldu. Bunlardan 50'si sivil 65 vatandaşımız hayatını kaybetti." bilgisini paylaştı.

Ermenistan'ın 2. Karabağ Savaşı sonrasında uluslararası kamuoyunun baskıları nedeniyle mayın haritalarını Azerbaycan'a verdiğini hatırlatan Hacızade, "Bu haritalardaki bilgilerin sadece yüzde 25'nin doğru olduğunu gördük. Son patlamaların yaklaşık yüzde 55'i Ermenistan'ın verdiği haritaların dışındaki arazilerde meydana geldi. Ermenistan, Azerbaycan topraklarına mayın döşeyerek uluslararası hukuku ihlal etmiş ve savaş suçu işlemiştir. Uluslararası kamuoyu, net mayın haritalarının Azerbaycan'a verilmesi yönünde Ermenistan'a baskı yapmalıdır." ifadesini kullandı.