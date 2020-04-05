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Dünya

Hadramevt, Yemen'de gat bitkisinin yasaklandığı ilk il oldu

Yemen'in doğusundaki Hadramevt ilinde, gat bitkisinin satışı ve kullanımı yasaklandı.

AA05 Nisan 2020 Pazar 23:38 - Güncelleme: 05 Nisan 2020 Pazar 23:38
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Hadramevt Basın Merkezi tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, Hadramevt Valisi Ferac el-Bahseni, gat bitkisinin il sınırlarına girişinin ve kullanımının yasaklanması yönünde karar aldı.

Bahseni, söz konusu kararın nihai olduğunu ve pek çok ülkeyi etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla sınırlı olmadığını kaydetti.

Alınan karara uymayıp gat kullanan ya da kaçakçılığını yapanların güvenlik güçleri ve ordu tarafından cezalandırılacağı, karara muhalefet edenleri bildiren vatandaşların ise mükafatlandırılacağı belirtildi.

Kararın, çok sayıda vatandaştan gelen talep doğrultusunda alındığı ifade edildi.

Dünya Sağlık Örgütü tarafından uyuşturucu özelliği olan bitkilerden kabul edilen ve çoğu ülkede yasaklanan gat bitkisi Yemenliler tarafından yoğun bir şekilde kullanılmasının yanı sıra ülke ekonomisinin "en büyük dinamiklerinden biri" sayılıyor.

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