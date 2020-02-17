AA 16 Şubat 2020 Pazar22:34 - Güncelleme: 17 Şubat 2020 Pazartesi 00:35

Libyalılar, başkent Trablus’un caddeleri ve Şehitler Meydanı’nda toplandı.

Bir grup kamyonet tutkunu, kamyonetlerin kasasına koydukları develerin üzerine Libya bayrakları bağlayarak kutlamalara katılırken, bazı gençler de zırhlılarla Şehitler Meydanı’nda toplanan kalabalığı selamladı.

AA muhabirine konuşan Halid el-Acemi, 17 Şubat devriminin şehitlerin kanıyla yazıldığını, kaybettikleri arkadaşları ve verdikleri şehitlerin acısına rağmen mutlu olduklarını söyledi.

Uzun yıllar baskı altında yaşadıktan sonra özgürlüğe kavuştuklarını vurgulayan El-Acemi, “Duygularımı ifade etmek için kelimeler yetmiyor. Biz, gelecek nesillerin daha iyi yaşayabilmesi için fedakarlık yapıyoruz. Gelecek için ümitliyiz. Baskıdan ve siyasi hapislerden bıktık, tekrar o günlerin gelmesini istemiyoruz. Büyük küçük her yaştan burada devrimciler olduğu sürece Hafter’in milisleri, Trablus’a asla giremeyecek ve başaramayacak.” diye konuştu.

- "42 YIL SÜREN ZULÜM, CEHALET VE GERİ KALMIŞLIKTAN 17 ŞUBAT DEVRİMİ KURTARDI"



Zeyneb Suvai, "Bugün tekbir devriminin 9'uncu yılını kutluyoruz. Bizi 42 yıl süren zulüm, cehalet ve geri kalmışlıktan 17 Şubat devrimi kurtardı. Devrimimiz barışçıl şekilde başladı. Çünkü Libya halkı adaletin hüküm sürdüğü, herkesin eşit olduğu, barışçıl yollarla yönetimin el değiştirdiği bir sistem istiyordu, 17 Şubat devrimiyle bunu başardı.” ifadelerini kullandı.

Muammer Kaddafi’nin halkın isteğine karşı çıktığını ve barışçıl gösterileri bastırmak için silah kullandığını anlatan Suvai, "Libya halkı, kendini savunmak için silaha sarılmak zorunda kaldı ve şehitler verdi." dedi.

Şehitler Meydanı’nda dedesiyle omzunda Libya bayrağı ile dolaşan 10 yaşındaki Cana Halid, 17 Şubat kutlamaları için meydana geldiğini söyledi.

Libyalılar, yarın 17 Şubat devriminin 9’uncu yılını Trablus’ta kutlamaya hazırlanıyor.