Hafter yanlısı sözde hükümet pes etti! İstifasını sundu

AA 13 Eylül 2020 Pazar 23:14 - Güncelleme: 13 Eylül 2020 Pazar 23:35

Konseyin internet sitesinde yer alan açıklamada, (uluslararası toplumun tanımadığı) Abdullah es-Seni başkanlığındaki sözde hükümetin, TM Başkanı Salih'e istifasını sunduğu duyuruldu.

Açıklamada, istifanın değerlendirilmek üzere Meclise sunulacağı kaydedildi ancak tarih verilmedi.

İstifa kararının, Akile Salih'in, Hafter'in kontrolündeki Merc kentinde ağırlaşan yaşam şartları sebebiyle başlayan protestoların nedenlerini tartışmak için hükümetle yaptığı acil toplantı sırasında bildirildiği belirtildi.

Libya el-Ahrar kanalının, Libya Suç İzleme Örgütüne dayandırdığı bilgiye göre, Hafter milislerinin Merc kentindeki göstericilere ateş açması sonucu 1 kişi ölmüş, 1 kişi de yaralanmıştı.

"February" kanalı ise dün gece saatlerinde Bingazi, Merc ve Beyda kentlerinde sokağa çıkan göstericilere ateş açılması sonucu 5 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

- LİBYA SAVUNMA BAKANI NEMRUŞ: "AKİLE SALİH'İN SAHADA OTORİTESİ YOK"

Libya El-Ahrar kanalına konuşan Nemruş, ülkede halihazırda ateşkes olduğunu, ancak Hafter milislerinin ateşkesi pek çok defa deldiğini ve askeri yığınak yapmaya devam ettiğini kaydetti.

"Akile Salih'in sahada herhangi bir otoriteye sahip olmadığına, bilakis iplerin Hafter'in elinde olduğuna" işaret eden Bakan Nemruş, Halife Hafter'in ateşkes taahhüdüne de güvenilemeyeceğini dile getirdi.

Nemruş, daha önce aynı kanala yaptığı açıklamada, Hafter milislerinin ateşkesi çiğnemeye devam ettiğini ve hükümet güçlerinin bunlara karşılık vermeye hazır olduğunu, ancak ateşkese bağlı kaldığını dile getirmişti.

Libya'daki paralı askerlerle ilgili de konuşan Salahaddin Ali Abdullah en-Nemruş, Savunma Bakanlığının elinde bu askerlerin varlığına dair deliller olduğunu ve bunları uluslararası makamlara illettiklerini ifade etti.

Nemruş, ABD'nin Afrika Kuvvetleri Komutanlığının (AFRICOM), Cufra Üssü'ne ve Sirte'ye çok sayıda Rus uçağının iniş yaptığını gözlemlediğini de aktardı.