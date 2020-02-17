İSTANBUL 11°C / 2°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,0495
  • EURO
    6,5534
  • ALTIN
    307.678
  • BIST100
    120792
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Hafter'in saldırısı nedeniyle Trablus'un tek sivil havalimanında uçuşlar durduruldu
Dünya

Hafter'in saldırısı nedeniyle Trablus'un tek sivil havalimanında uçuşlar durduruldu

Libya'nın başkenti Trablus'un tek sivil havalimanı Mitiga'daki uçuşlar, Hafter milislerinin hava saldırısı nedeniyle durduruldu.

17 Şubat 2020 Pazartesi22:08 - Güncelleme: 17 Şubat 2020 Pazartesi 22:25

Libya’nın başkenti Trablus'un tek sivil havalimanı Mitiga'daki uçuşlar, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter milislerinin hedef gözetmeksizin düzenlediği hava saldırısı nedeniyle durduruldu.

Mitiga Havalimanı İdaresi'nin yazılı açıklamasına göre, Libya Havayolları'na ait bir uçağın kalkışı sırasında, alan havadan hedef alındı.

Saldırının ardından havalimanındaki seferler, yeni bir duyuruya kadar askıya alındı.

Birleşmiş Milletler nezdindeki meşru Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı askeri kaynaklardan alınan bilgiye göre, söz konusu saldırı, Hafter milisleri tarafından düzenlendi.

Askeri kaynak, saldırının ülkenin devrik lideri Muammer Kaddafi'nin 42 yıllık iktidarına son verilmesinin 9'uncu yılı kutlamalarını sabote etmeyi hedeflediğini aktardı.

Hafter milisleri, Trablus'un dünyaya açılan kapısı Mitiga'yı daha önce de birçok kez hedef almıştı. Libyalı tarafların Türkiye ve Rusya'nın ateşkes önerisini 12 Ocak’ta kabul etmesine rağmen Hafter'e bağlı milisler ilk günlerden itibaren ateşkesi ihlale devam ediyor.

Türkiye'de bir ilk! Milli radarda sona yaklaşıldı

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

NATO-Rusya gerilimini had safhaya çıkaracak tarihi sevkiyat: Rotanızı değiştirin
NATO-Rusya gerilimini had safhaya çıkaracak tarihi sevkiyat: Rotanızı değiştirin

NATO-Rusya gerilimini had safhaya çıkaracak tarihi sevkiyat: Rotanızı değiştirin

Akıncı'ya soğuk duş! KKTC'de 'Türkiye hassasiyeti' kazanıyor
Akıncı'ya soğuk duş! KKTC'de 'Türkiye hassasiyeti' kazanıyor

Akıncı'ya soğuk duş! KKTC'de 'Türkiye hassasiyeti' kazanıyor

Boynuz kulağı geçermiş
Boynuz kulağı geçermiş

Boynuz kulağı geçermiş

Önemli bölgeye TSK kalkanı
Önemli bölgeye TSK kalkanı

Önemli bölgeye TSK kalkanı
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.