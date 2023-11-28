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Dünya

Hain örgüte bir darbe daha! Arap aşiretleri PKK'nın sözde karargahlarını vurdu

Suriye'nin doğusundaki Deyrizor'da PKK/YPG baskısı altındaki Arap aşiretleri ile ABD'nin desteklediği terör örgütü arasında çatışmalar yaşandı. Arap aşiretleri, Tayyane, Muheymide, Keşkiyye, Sur, Alman ile Badiyet Rüveyşid köylerinde PKK/YPG'nin sözde yol kontrol noktaları ile karargahlarına saldırı düzenledi.

AA28 Kasım 2023 Salı 13:14 - Güncelleme:
Hain örgüte bir darbe daha! Arap aşiretleri PKK'nın sözde karargahlarını vurdu
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Deyrizor'da PKK/YPG'li teröristlerin işgal ettiği bölgelerde baskı altındaki Arap aşiretleri ile terör örgütü, Ağustos 2023'ten beri yer yer çatışıyor.

AA muhabirinin yerel kaynaklardan aldığı bilgiye göre, doğu ve güneydoğu kırsalında gece boyunca 6 noktada şiddetli çatışmalar yaşandı.

Arap aşiretleri, Tayyane, Muheymide, Keşkiyye, Sur, Alman ile Badiyet Rüveyşid köylerinde PKK/YPG'nin sözde yol kontrol noktaları ile karargahlarına saldırı düzenledi.

Muheymide köyündeki çatışmalarda Arap aşiretleri, örgüte ait araç ve konvoyu hedef aldı.

Öte yandan, terör örgütü PKK/YPG, Tayyane köyünden bir sivili alıkoydu. Alıkonulan gencin akıbeti bilinmiyor.

Deyrizor'da PKK/YPG baskısı altındaki Arap aşiretleri ile ABD'nin desteklediği terör örgütü arasında dün 12 noktada şiddetli çatışmalar yaşanmıştı.

Arap aşiretleri son günlerde terör örgütünün sözde yol kontrol noktaları ile karargahlarına vurkaç şeklinde gece baskınlar düzenliyor.

Arap aşiretleri, 27 Ağustos-13 Eylül'de düzenledikleri operasyonlarda, Deyrizor, Rakka ve Haseke illeri ile Halep'in Münbiç ilçesine bağlı toplam 33 köyü terörden arındırmıştı.

Ancak Araplar, terör örgütünün saldırıları sonucu sivil kayıpları önlemek için bu köylerden geri çekilip ABD ile müzakere masasına oturmuştu.

DEYRİZOR'DAKİ PKK/YPG İŞGALİ

Örgütün, ABD ordusunun desteğiyle "DEAŞ'la mücadele" adı altında işgal ettiği Deyrizor'daki nüfusun tamamı Araplardan oluşuyor.

Terör örgütü, işgalindeki bölgelerde çocuk yaştaki Arapları zorla silah altına alıyor.

Bölgedeki kuyulara el koyarak elde ettiği petrolü, ABD yaptırımlarına rağmen Şam yönetimine kaçakçılar aracılığıyla satarak gelir sağlayan örgüt, bunu kendi faaliyetleri için kullanırken, bölge halkı yerel hizmetler ve yardımlardan mahrum kalıyor.

  • PKK saldırıları
  • Arap aşiretleri
  • Suriye çatışması
  • deyrizor

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