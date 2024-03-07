İSTANBUL 10°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
7 Mart 2024 Perşembe / 27 Saban 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    31,8463
  • EURO
    35,0167
  • ALTIN
    2208.72
  • BIST100
    9054.18
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Dünya

Haiti'de olağanüstü hal uzatıldı

Haiti'de hapishaneden kaçan mahkumların yakalanması için 4 Mart'ta ilan edilen 72 saatlik olağanüstü halin (OHAL) süresi 1 ay uzatıldı.

AA7 Mart 2024 Perşembe 22:46 - Güncelleme:
Haiti'de olağanüstü hal uzatıldı
ABONE OL

Bakanlar Kurulu toplantısının ardından yayımlanan kararnamede, kamu düzeninin "yeniden" tesis edilmesi amacıyla OHAL süresinin 1 ay uzatıldığı bildirildi.

Başkent Port-au-Prince caddelerinde geniş güvenlik önlemleri alan polis, çete üyelerinin bulunduğu mekanlara baskınlar düzenliyor.

Çatışmalar sebebiyle kentin birçok noktasından silah sesleri duyuldu.

Öte yandan, ülkedeki çete şiddetinin devam etmesi nedeniyle 5 Mart'tan bu yana Porto Riko'da bekleyişini sürdüren Haiti Başbakanı Henry'nin ülkeye dönüş tarihi henüz netlik kazanmadı.

Hapishaneden binlerce mahkumun kaçmasına yol açan çete elebaşlarından Barbecue" lakaplı Jimmy Cherizier, dünkü açıklamasında, Başbakan Henry'nin istifa etmemesi durumunda, "Haiti, ya herkes için cennet ya da herkes için cehennem olur." ifadesini kullanmıştı.

Henry'nin istifasını talep eden silahlı çeteler, Port-au Prince ile Croix des Bouquets bölgesi yakınlarında bulunan 2 hapishaneye 2 ve 3 Mart'ta silahlı saldırılar düzenleyerek güvenlik güçleriyle çatışmıştı. Çatışmalar esnasında yaklaşık 4 bin mahkum hapishaneden firar etmiş, 12 kişi yaşamını yitirmişti.

Hükümet, 4 Mart'ta, hapishaneden kaçan suçluların yakalanması için 72 saatlik OHAL ilan edildiğini ve belirli saatlerde sokağa çıkma yasağı uygulanacağını duyurmuştu.

Cherizier'in çetesi, birçok kez Başbakan Henry'nin ülkeye dönmesini engellemek için başkentteki havalimanını ele geçirmeye çalışmıştı.

Henry, söz konusu çete saldırıları sırasında, Haiti'ye Kenya liderliğinde çok uluslu bir güvenlik gücü gönderilmesini değerlendirmek için Nairobi'de bulunuyordu.

  • olağanüstü
  • haiti
  • firar

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.