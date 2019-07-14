Halep'e füze saldırısı düzenlendi: 6 ölü, 9 yaralı
Suriye'nin Halep kentine füze düşmesi sonucu 6 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi de yaralandı.
- İHA
Suriye’nin Halep ili kırsalındaki El- El-Jadida bölgesindeki yerleşim yerine füze düştü. Suriye'nin resmi haber ajansı SANA, olayda 6 kişinin hayatını kaybettiği, 9 kişinin ise yaralandığı açıkladı. Ölülerin hepsinin sivil olduğu öğrenildi.
Yapılan füze saldırısının sorumluluğunu henüz üstlenen olmadı.
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