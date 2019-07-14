23°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7234
  • 6,4662
  • 258.368
  • 97098.3
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Halep'e füze saldırısı düzenlendi: 6 ölü, 9 yaralı

Suriye'nin Halep kentine füze düşmesi sonucu 6 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi de yaralandı.

  • İHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Suriye’nin Halep ili kırsalındaki El- El-Jadida bölgesindeki yerleşim yerine füze düştü. Suriye'nin resmi haber ajansı SANA, olayda 6 kişinin hayatını kaybettiği, 9 kişinin ise yaralandığı açıkladı. Ölülerin hepsinin  sivil olduğu öğrenildi.
 
Yapılan füze saldırısının sorumluluğunu henüz üstlenen olmadı.
 

Gürültü yapan gençleri bıçakla kovaladı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Bakan Akar'dan şehidimiz için başsağlığı mesajı

Bakan Akar'dan şehidimiz için başsağlığı mesajı

Yakalanan tacizci tutuklandı

Yakalanan tacizci tutuklandı

'Küstahlıklarının bedelini ödemek durumunda kalacaklar'

'Küstahlıklarının bedelini ödemek durumunda kalacaklar'

Herkes bu gizemi merak ediyordu... İşte o sır!

Herkes bu gizemi merak ediyordu... İşte o sır!

İsrailli bakandan küstah istek: Tamamını ilhak edelim

İsrailli bakandan küstah istek: Tamamını ilhak edelim

ATAK taarruz helikopterlerimiz PKK terör örgütü hedeflerini imha etti

ATAK taarruz helikopterlerimiz PKK terör örgütü hedeflerini imha etti

Mucize kurtuluş! Araç kafasının üzerinden geçti

Mucize kurtuluş! Araç kafasının üzerinden geçti

İmdadına itfaiye koştu

İmdadına itfaiye koştu
 

POPÜLER HABERLER

Azerbaycan´da 500 yıllık ağaç devrildi: Çok sayıda yaralı var

Azerbaycan´da 500 yıllık ağaç devrildi: Çok sayıda yaralı var

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Ağırlığı 6 gramı geçmiyor! İşte cüce fareler...

Ağırlığı 6 gramı geçmiyor! İşte cüce fareler...

Görenler şaşırıyor, bu sincaplar kayısıyla besleniyor...

Görenler şaşırıyor, bu sincaplar kayısıyla besleniyor...

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA