Halka savaş çağrısı! CIA'e karşı harekete geçtiler

Sputnik Türkiye 18 Ekim 2021 Pazartesi 13:14 - Güncelleme: 18 Ekim 2021 Pazartesi 13:14

Çin Halk Kurtuluş Ordusu'nun günlük gazetesi, ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı'nın (CIA) Pekin'e yönelik operasyonlarını genişletmesi karşısında 'halk savaşı' çağrısında bulundu.

Hong Kong merkezli South China Morning Post (SCMP), ordunun yönettiğini belirttiği sosyal medya hesabındaki yorumların, CIA'in Pekin'e karşı yeni bir birim kurmasına yanıt olarak geldiğini bildirdi.

'HİÇBİR KURNAZ TİLKİ İYİ BİR AVCIYI YENEMEZ'

Sputnik Türkiye'nin haberine göre, Weibo'da yer bulan gönderide "Açık açık özel ajanlar toplayan ABD istihbarat teşkilatı, daha sinsi ve tahammül edilemez yöntemleri değerlendiriyor olmalı. Hiçbir kurnaz tilki iyi bir avcıyı yenemez. Ulusal güvenliği muhafaza etmek için sadece halka güvenmemiz ve inanmamız gerekiyor" ifadeleri yer aldı.

Hesap, Amerikan istihbaratına karşı koymak ve 'casusların ülkede faaliyet göstermesini ve kendilerini gizlemesini imkansız kılmak' için bir 'halk savaşı' ihtiyaç olduğunu belirtti.

Geçen haftalarda CIA Direktörü William Burns, teşkilatın organizasyon yapısında değişiklikler yaptıklarını ve bu değişiklikler kapsamında sadece Çin'in faaliyetlerine odaklanacak 'Çin Misyon Merkezi'ni kurduklarını duyurmuştu. Burns, açıklamasında Çin'i 21. yüzyılın 'en önemli jeopolitik tehdidi' olarak nitelendirmişti.