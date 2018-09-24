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Hamaney Ahvaz saldırısına ilişkin Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'ni suçladı

İran dini lideri Hamaney, Ahvaz kentindeki 25 kişinin öldüğü saldırıyla ilgili Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'ni suçladı.

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İran dini lideri Ali Hamaney, Endonezya'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2018 Asya Oyunlarından dönen İranlı sporcuları kabul etti.
 
Hamaney burada yaptığı konuşmada, Ahvaz'daki saldırıya ilişkin açıklamalarda bulundu.
 
"Failerini en ağır şekilde cezalandıracağız"
 
Hamaney'in resmi sitesinden yapılan açıklamada, İran dini liderinin "Bu korkakça eylem Suriye ve Irak'ta sıkıştıklarında ve yardıma ihtiyaç duyduklarında ABD tarafından kurtarılan kişilerin işidir. Bunların eli Suudi Arabistan ve BAE'nin cebindedir." değerlendirmesinde bulunduğu belirtildi.
 
Hamaney saldırıyı gerçekleştirenlerle ilgili, "Bu saldırının faillerini en ağır şekilde cezalandıracağız." ifadelerini kullandığı aktarıldı.
 
Ahvaz'da geçen cumartesi günü İran-Irak savaşının yıl dönümü münasebetiyle gerçekleştirilen askeri geçit törenine yönelik silahlı saldırıda 17'si asker 25 kişi ölmüş, 69 kişi yaralanmıştı.

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