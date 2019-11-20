Hamaney televizyondan yayınlanan konuşmasında "Son günlerdeki güvenlik olaylarında düşmanı, askeri ve siyasi açıdan püskürttük" dedi.

Hamaney, söz konusu protestoların halk tarafından gerçekleştirilmediğini, bunun bir güvenlik meselesi olduğunu belirtti.

Muhalif hareketlere nadiren değinen devlet televizyonu da güvenlik güçleriyle çatışan maskeli gençlerin görüntülerini ekrana getirdi.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani de açıklamasında hükümetin dış güçlerin alevlendirdiği huzursuzluğa karşı zafer kazandığını söyledi. “İran halkı tarihi bir sınavda yine başarılı oldu” ifadesini kullandı.

Şark'ul Avsat'ın haberine göre Protestolar, devlet tarafından sübvanse edilen araç başına aylık 60 litreye kadar benzin fiyatlarında yüzde 50, sonrasında alınacak her litre için ise yüzde 300 artış yapıldığı yönündeki açıklamanın ardından patlak vermişti.

İranlı yetkililer, güvenlik güçlerinin protestoculara karşı gerekli kararlılıkla müdahale edeceği yönünde sert uyarılarda bulunurken bazı milletvekilleri yakıt fiyatlarındaki artışı inceleme konusunda hükümeti ve meclisi ikna etmeye çabaladıklarını dile getirdi.

Hükümetin akaryakıt zammı kararını protesto eden bazı milletvekilleri, bu tartışmalı adımın yeniden gözden geçirilmesi için meclise yasa tasarısı sunacaklarını bildirdi.

İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı Mücteba Zünnur, akaryakıt zamlarının mecliste görüşülmemesi nedeniyle diğer muhalif milletvekilleriyle birlikte zam kararına karşı çıkacaklarını belirtmişti.