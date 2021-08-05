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Dünya

Hamas, Arap ülkelerinin İsrail'in Afrika Birliğine gözlemci üye olmasına yönelik itirazlarına destek verdi

Hamas, bazı Arap ülkelerinin, İsrail'in Afrika Birliğine (AfB) gözlemci üye kabul edilmesi kararına yönelik itirazlarına destek verdiğini duyurdu.

AA5 Ağustos 2021 Perşembe 07:10 - Güncelleme: 5 Ağustos 2021 Perşembe 07:11
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Hamas'ın resmi sözcüsü Abdullatif el-Kanu, yaptığı yazılı açıklamada, bu hareketi, "doğru yönde atılmış bir adım ve İsrail'in bölgedeki terörün ve gerilimin kaynağı olduğunun bir teyidi" olarak değerlendirdi.

Kanu, bu harekete diğer Arap ülkelerinin de katılması ve İsrail'in AfB'den çıkarılması yönündeki çabaların artırılması gerektirdiğini ifade etti.

- İSRAİL'İN ÜYELİĞİ TEPKİ ÇEKTİ

Afrika Birliği Komisyonu, 22 Temmuz'da İsrail'in gözlemci üyeliğini kabul etti.

Güney Afrika, Namibya, Botsvana, Mısır, Cezayir, Komor Adası, Tunus, Cibuti, Moritanya ve Libya gibi ülkeler karara itiraz ettiklerini duyurdu.

İsrail, Afrika Birliği Örgütü (OAU) 2002'de yeniden yapılandırılarak Afrika Birliğine (AfB) dönüştükten sonra gözlemci üyeliğini kaybetmişti.

Filistin-İsrail meselesinde iki devletli çözümü destekleyen Afrika Birliği, şimdiye kadar İsrail'in gözlemci üye olma çabalarını tüm girişimlere rağmen reddetmişti.

Filistin Devleti'ne 2013 yılında gözlemci statüsü veren AfB, Filistin meselesine yönelik tutumunu belli etmek için her yıl Afrika Birliği Zirvesi'nde, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'a kürsüde yer veriyordu.

Komisyonun aldığı karara karşı çıkan devletlerin bir sonraki liderler zirvesinde konuyu gündeme taşıyarak, karardan geri adım atılmasına çalışacağı tahmin ediliyor.

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