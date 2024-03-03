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Dünya

Hamas: Ateşkes ve İsrail'in Gazze'den çekilmesi konusunda ciddi şekilde çalışıyoruz

Hamas, Gazze Şeridi'nde ateşkese varılması ve İsrail'in buradaki askerlerini çekmesi için ciddi bir şekilde çalıştığını belirtti.

AA3 Mart 2024 Pazar 23:40 - Güncelleme:
Hamas: Ateşkes ve İsrail'in Gazze'den çekilmesi konusunda ciddi şekilde çalışıyoruz
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Hamas'tan ismini açıklamak istemeyen bir yetkili, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Hamas heyetinin, Mısır'ın başkenti Kahire'ye gittiğini ve Paris'teki müzakerelerde gündeme gelen öneriyle ilgili Mısırlı ve Katarlı yetkililerle görüşmeler gerçekleştirdiğini söyledi.

Hamas'ın, ateşkes ve İsrail askerlerinin Gazze'nin tamamından çekilmesini sağlayacak bir anlaşmaya varılması için ciddi bir şekilde çalıştığını kaydeden yetkili, anlaşmanın yapılacağı tarihin netleşmediğini aktardı.

Mısır basını bugün, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde ateşkesin sağlanmasına yönelik müzakerelere katılacak tarafların Mısır'ın başkenti Kahire'ye ulaştığını duyurmuştu.

- TARAFLAR ARASINDAKİ MÜZAKERELER

Tel Aviv yönetimi ile Hamas arasında, esir takası mutabakatı kapsamında Mısır'ın başkenti Kahire'de 13 Şubat'ta toplantı yapılmıştı.

Daha sonra bu müzakereler Fransa'nın başkenti Paris'te devam etmişti. Paris müzakereleri, Mossad Başkanı David Barnea başkanlığındaki İsrail heyeti, CIA Direktörü William (Bill) Burns, Katar Başbakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, Mısır İstihbarat Şefi Abbas Kemal ve Hamas heyetinin katılımıyla 24 Şubat'ta sonlanmıştı.

İsrail savaş kabinesi, müzakerelere devam edilmesi için Katar'ın başkenti Doha'ya "düşük seviyeli bir heyet gönderilmesini" kararlaştırmıştı.

  • Hamas ateşkes
  • Gazze Şeridi İsrail
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