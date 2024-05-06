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Dünya

Hamas resmen duyurdu! Ateşkes telifini kabul ediyoruz

Hamas, Katar ve Mısır'a, Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşmasına ilişkin önerilerini onayladığını bildirdi.

6 Mayıs 2024 Pazartesi 19:36 - Güncelleme:
Hamas resmen duyurdu! Ateşkes telifini kabul ediyoruz
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Hamas'ın internet sayfasından yaptığı yazılı açıklamaya göre, Heniyye, Katar ve Mısır'a Gazze Şeridi'ndeki ateşkes anlaşması için sundukları önerileri kabul ettiğini iletti.

Açıklamada, Heniyye'nin Katar Başbakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ve Mısır İstihbarat Başkanı Abbas Kamil ile telefon görüşmesi yaptığını ve kendilerine ateşkes anlaşması ile ilgili sundukları önerileri Hamas Hareketi'nin onayladığını duyurdu.

Açıklamada, sunulan teklif ve önerilerin içeriği hakkında bilgi paylaşılmadı.

Ayrıntılar geliyor...

Hamas'tan İsrail'e uyarı: Ateşkes müzakerelerini boşa çıkarır

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