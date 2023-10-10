''Hamas çocukları infaz etti'' iddiasına yalanlama

Gazze'den 7 Ekim'de İsrail'e yönelik başlatılan saldırı sırasında Hamas'ın silahlı kanadı Kassam Tugayları'nın İsrail tarafında "çok sayıda İsrailli bebeğin başını kestiği" iddialarına yer verildi.

AA muhabiri, konuyla ilgili İsrail Ordu Sözcülüğü'ne telefonla ulaşarak, "Hamas'ın saldırısının ardından İsrail tarafında bu saldırıyı gerçekleştirenler tarafından başları kesilen bebeklerin bulunduğu yönünde haberler çıktı? Bunu doğrulayabilir misiniz ya da bu konuda bilgi verebilir misiniz?" sorusunu yöneltti.

Sözcülük, "Haberleri gördük ama elimizde bir detay, bunlara dair bir teyit yok" yanıtını verdi.

İLETİŞİM BAŞKANLIĞI: GÖRÜNTÜLER 7 YIL ÖNCE SURİYE'DE KAYDEDİLDİ



Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), "Hamas direnişçileri, İsrailli çocukları böyle infaz etti" iddiasının asılsız olduğunu açıkladı.

Yapılan açıklamada, "İddiaya konu görüntülerin, 7 yıl önce Suriye'de kaydedildiği tespit edilmiştir" denildi.