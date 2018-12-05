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Hamas Mısır'ın Filistin uzlaşı taslağını kabul etti

Hamas Siyasi Büro Üyesi Halil el-Hayye, Mısır'ın Filistin uzlaşısı için sunduğu taslağı kabul ettiklerini açıkladı.

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Hayye, Gazze'de düzenlenen Kudüs konulu bir konferansta yaptığı konuşmada, Mısır'ın Filistin'deki bölünmüşlüğü sona erdirerek iç uzlaşıyı sağlamak için bir taslak metin sunduğunu aktardı.

Taslağın Filistinli ulusal grupların isteklerini genel olarak içerdiğini kaydeden Hayye, Hamas'ın da bazı çekinceleri olmasına rağmen söz konusu taslağı kabul ettiğini söyledi.

Filistin meselesinin maruz kaldığı sorunlarla mücadele için Filistin uzlaşısının sağlanması gerektiğini ifade eden Hayye, Fetih Hareketine bu konuda adım atması çağrısında bulundu.

Hayye, bu bağlamda Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) başta olmak üzere Filistin ulusal kurumlarının yeniden inşasıyla sonuçlanacak bir ortaklık kurmanın gerekliliğini ifade etti.

Kudüs'teki Filistinliler desteklenmeli

Hayye, işgal altındaki Kudüs'te bulunan Filistinlilere her türlü desteğin sağlanması ve İsrail'in ihlallerine karşı mücadele edebilmeleri için maddi destek verilmesi gerektiğini vurguladı.

Bazı Arap ülkelerinin İsrail'le normalleşmeye doğru gitmesini kınayan Hayye, "İsrail'le normalleşme sürecine girilmesi değil, suçlarından dolayı İsrail'in cezalandırılması gerekir." diye konuştu.

Filistin'deki uzlaşı çabaları

Hamas'ın Gazze'de yönetime geldiği 2007'den bu yana Filistin topraklarında siyasi bölünmüşlük yaşanıyor.

Bölünmüşlüğü sonlandırmak için sarf edilen çabalar neticesinde Kahire'de gerçekleştirilen müzakereler sonucu 12 Ekim 2017'de "Uzlaşı Anlaşması" imzalanmıştı. Ancak Fetih ile Hamas hareketleri arasındaki anlaşmazlıklar nedeniyle uygulanmasında zorluklar yaşanıyor.

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