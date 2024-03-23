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Dünya

Hamas Moskova'daki terör saldırısını kınadı

Hamas, Rusya'nın başkenti Moskova'da bir konser salonuna yapılan terör saldırısını kınadı.

AA23 Mart 2024 Cumartesi 04:56 - Güncelleme:
Hamas Moskova'daki terör saldırısını kınadı
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Hamas'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Moskova'da sivilleri hedef alan, onlarca ölü ve yaralıya yol açan terör saldırısını şiddetle kınıyoruz." ifadelerine yer verildi.

Rusya yönetimine ve halkına "en içten başsağlığı dilekleri" iletilen açıklamada, yaralılar için de acil şifa temennisinde bulunuldu.

MOSKOVA'DA KONSER SALONUNA DÜZENLENEN TERÖR SALDIRISI

Rusya'nın başkenti Moskova'da Crocus City Hall adlı konser salonuna silahlı kişilerce saldırı düzenlendi.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde saldırganların salonda rastgele ateş açtıkları görülürken, Rus Federal Güvenlik Servisi, terör saldırısında ilk belirlemelere göre 40 kişinin öldüğünü, Rusya Sağlık Bakanı Mihail Muraşko da 60'ı ağır olmak üzere 115 kişinin yaralandığını duyurdu.

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