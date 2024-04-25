Hamas şartlarını dünyaya duyurdu: Olursa Kassam Tugayları'nı lağvederiz

Hamas'ın üst düzey yöneticilerinden Halid Hayya, silah bırakma şartlarını açıkladı.

Hamas'ın üst düzey yöneticilerinden Siyasi Büro üyesi Halid Hayya, 1967 öncesi sınırları içinde bağımsız bir Filistin devletinin kurulması karşılığında Kassam Tugayları'nın lağvedileceğini ve silah bırakacaklarını söyledi.

Amerikan Associated Press (AP) haber ajansına konuşan Hayya, silah bıraktıktan sonra siyasi bir partiye dönüşmeye ve beş yıl veya daha uzun süreliğine ateşkes anlaşmasına hazır olduklarını da belirtti.

AP'ye konuşan Hamas üst düzey yetkilisi Halid Hayya, şu ifadeleri kullandı: İsrail'in 1967 öncesi sınırları boyunca, Batı Şeria ve Gazze'de tam egemen bir Filistin devletini ve uluslararası kararlarla uyumlu bir şekilde Filistinli mültecilerin geri dönüşünü kabul edeceklerini" kaydetti.

Bunun gerçekleşmesi durumunda Hamas'ın silahlı kanadının (Kassam Tugayları) lağvedileceğini belirten el Hayya, "İşgalcilere karşı savaşmış kişiler bağımsızlıklarını, haklarını kazanıp kendi devletlerine sahip olduğunda şimdiye kadar yaşanmış deneyimlere bakın. Bu güçler ne yaptı? Siyasi partilere dönüştüler ve muharip güçleri milli ordular haline geldi.