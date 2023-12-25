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Dünya

Hamas, UCM'yi göreve çağırdı: Siyasi baskıları aşın

Hamas, Uluslararası Ceza Mahkemesi'ni (UCM) siyasi baskıları aşarak İsrail'i Gazze Şeridi'ndeki savaşta işlediği suçlardan dolayı hesaba çekmeye ve sorumluların cezasız kalmasını engellemeye çağırdı.

AA25 Aralık 2023 Pazartesi 17:43 - Güncelleme:
Hamas, UCM'yi göreve çağırdı: Siyasi baskıları aşın
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Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in saldırılarının başlamasından 80 gün sonra UCM'nin ve UCM Başsavcısı Karim Khan'ın, işgal altındaki Filistin'de özellikle Gazze Şeridi'nde olup bitenler karşısında açık ve net şekilde eyleme geçmemesi eleştirildi.

Bu durumun "UCM'nin insanlığı savaş suçlularından korumadaki rolü konusunda soru işaretlerine neden olduğu" vurgulanan açıklamada, UCM'ye siyasi baskıları aşarak İsrail'i Gazze Şeridi'nde işlediği suçlardan dolayı hesaba çekme ve sorumluların cezasız kalmasını engelleme çağrısında bulunuldu.

Açıklamada, suçluların cezadan kaçmasını engelleyerek adaleti sağlamak ve uluslararası adaleti tesis etmek için bunun zorunlu olduğu kaydedildi.

  • hamas
  • uluslararası ceza mahkemesi
  • suçlar

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