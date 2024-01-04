İSTANBUL 15°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
4 Ocak 2024 Perşembe / 23 CemaziyelAhir 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    29,7681
  • EURO
    32,746
  • ALTIN
    1956.8
  • BIST100
    7547.84
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Hamas yöneticisi Aruri, son yolculuğuna uğurlandı
Dünya

Hamas yöneticisi Aruri, son yolculuğuna uğurlandı

İsrail saldırısında öldürülen Hamas'ın Siyasi Büro Başkan Yardımcısı Salih el-Aruri için Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta binlerce kişinin katılımıyla cenaze töreni düzenlendi. Törene Lübnan Müftüsü Şeyh Abdüllatif Deryan da katıldı.

AA4 Ocak 2024 Perşembe 17:59 - Güncelleme:
Hamas yöneticisi Aruri, son yolculuğuna uğurlandı
ABONE OL

Hamas tarafından düzenlenen cenaze törenine, Hamas yetkililerinin yanı sıra Lübnan'daki mülteci kamplarında yaşayan binlerce Filistinli ile Hizbullah sempatizanları ve Lübnanlılar katıldı.

Cenaze namazının kılındığı Beyrut'un Tarik el-Cedid Mahallesi'ndeki İmam Ali Rıza Camisi önünde toplanan binlerce kişi "Aksa Tufanı" ve "Özgür Filistin" sloganları attı. Cenaze töreninde Aruri ile aynı saldırıda hayatını kaybeden kişilerin fotoğrafları taşındı.

Cenaze törenine Lübnan Müftüsü Şeyh Abdüllatif Deryan da katıldı.

Kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlanmak üzere naaşı bir süre omuzlarda taşınan Aruri, Beyrut kent merkezinde yer alan Şatilla Filistin Mülteci Kampı yakınındaki Şehitler Mezarlığı'na defnedildi.

ARURİ SUİKASTI

Hamas'ın Siyasi Büro Başkan Yardımcısı Salih el-Aruri ve beraberindeki 6 kişi, 2 Ocak'ta Beyrut'ta "Hizbullah'ın kalesi" olarak kabul edilen "Dahiye"de, İsrail'in insansız hava aracıyla düzenlediği saldırıda öldürülmüştü.

İsrail ile 8 Ekim'den bu yana çatışma halinde olan Hizbullah Hareketi, İsrail'in Aruri'ye yönelik suikast saldırısının karşılıksız kalmayacağı tehdidinde bulunmuştu.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.