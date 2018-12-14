Hamas'ın yıldönümü kutlamalarında polis ve göstericiler arasında gerginlik yaşandı

Filistin Meclisi'ndeki sandalyelerin yüzde 60’ını elinde bulunduran Hamas’ın kuruluşunun 31. yıldönümü kutlamalarında polis ve göstericiler arasında gerginlik yaşandı. Cuma namazının ardından halk Hamas’ın yıldönümünü kutlamak için El Halil sokaklarına akın etti. Hamas’ın en güçlü olduğu şehir olan El Halil sokaklarını dolduran halk, Filistin polisinin engeliyle karşılaştı. Gösteriye izin vermeyen Filistin polisi, kalabalığa dağılmaları konusunda çağrıda bulundu. Çağrı üzerine öfkelenen kalabalık, polisle tartışınca arbede yaşandı.

Kutlamalara gölge düştü

Geçtiğimiz günlerde Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas’ın Filistin Parlamentosunu askıya alma kararına öfkelenen halk, kutlamaların engellenmesiyle polise tepki gösterdi. Çıkan arbedede onlarca kişi yaralanırken, 15 şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi.