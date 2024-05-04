Hamas'tan ateşkes açıklaması: Netanyahu müzakereleri baltalamaya çalışıyor

Soykırımcı İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine kara, hava ve denizden yürüttüğü saldırılar, ardında ölü ve yaralıların yanı sıra büyük yıkımlar bırakarak 211. gününde sürüyor.

HAMAS: NETANYAHU ANLAŞMAYA VARMAKLA İLGİLENMİYOR

Hamas'ın üst düzey yetkilisi Husam Badran, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ateşkes müzakerelerini baltalamaya çalıştığını belirterek, "Bir anlaşmaya varmakla ilgilenmiyor" dedi.

İsrail ile Hamas arasındaki esir takası ve ateşkes anlaşması müzakerelerinin ne zaman sonuç vereceği merak konusu olmaya devam ediyor. Müzakereler bu hafta da Mısır'ın başkenti Kahire'de gerçekleştirilecek. Hamas'ın üst düzey yetkilisi Husam Badran, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu ateşkes ihtimalinin baltalamaya yönelik açıklamalar yapmakla suçladı. Badran, Netanyahu'nun Refah'a askeri güç gönderme konusunda ısrar eden açıklamalarının "anlaşmaya varılması ihtimalini ortadan kaldırmaya" yönelik olduğu uyarısında bulundu. İsrail Başbakanı Netanyahu'nun daha önceki müzakerelerde de engelleyici olduğunu vurgulayan Badran, "Bir anlaşmaya varmakla ilgilenmiyor. Bu nedenle mevcut çabaları engellemek için açıklamalar yapıyor" dedi.

Badran açıklamasında, Hamas'ın hedefinin kalıcı bir ateşkes ve "işgal güçlerinin Gazze Şeridi'nden tam ve kapsamlı bir şekilde çekilmesi" olduğunu yineledi.

İşte dakika dakika İsrail ile Filistin arasında yaşananlar:

03:28 ABD'nin New York eyaletindeki New York Üniversitesinde (NYU) Filistin destekçisi öğrenciler, bir grup aktivistin de katılımıyla düzenledikleri protesto gösterisinde, okul yönetiminin İsrail'le olan ticari bağlarını kesmesi talebini yineledi.

02:00 Fas'ta, İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'ne destek amacıyla gösteriler düzenlendi.

01:09 Birleşmiş Milletler (BM) ekiplerinin, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Kemal Advan Hastanesi'nde aralarında çocukların da bulunduğu hasta ve yaralıların bir kısmını Gazze Şeridi'nin güneyinde ve dışındaki diğer hastanelere tahliye ettiği bildirildi.

00:54 ABD'deki Evergreen Üniversitesinde Filistin yanlısı gösterilerde bulunan öğrenciler, üniversite yönetimine taleplerini kabul ettirdi.

00:30 Filistin Gazeteciler Sendikası, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) tarafından verilen basın özgürlüğü ödülüne bu yıl Gazze'de İsrail'in suçlarını belgeleyen gazetecilerin layık görülmesini takdir etti.

00:19 Hamas, Trinidad ve Tobago'nun Filistin'i tanımasından memnuniyet duyduğunu açıkladı.

00:00 Hamas'ın üst düzey yetkilisi Husam Badran, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ateşkes müzakerelerini baltalamaya çalıştığını belirterek, "Bir anlaşmaya varmakla ilgilenmiyor" dedi.

- İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGALİNDE 7 EKİM SONRASI

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 14 bin 944'ü çocuk, 9 bin 849'u kadın olmak üzere 34 bin 622 Filistinli öldürüldü, 77 bin 867 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 264'ü karadan işgal sürecinde olmak üzere 608 askerinin öldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 491 Filistinli hayatını kaybetti.