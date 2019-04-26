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Hamas'tan Fetih'e Trump'ın 'Yüzyılın Anlaşması' planı ile mücadelede 'ulusal birlik' çağrısı

Hamas, ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail-Filistin meselesinin çözümü için öne sürdüğü 'Yüzyılın Anlaşması' adı verilen planla mücadele için Fetih Hareketine 'ulusal birlik' çağrısında bulundu.

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Hamas Sözcüsü Abdullatif el-Kanu, yaptığı açıklamada, "Yüzyılın Anlaşması' planıyla mücadele için Filistinli gruplarla ortak bir çalışma yürüterek ulusal birliğin sağlanması yönünde Fetih Hareketine çağrıda bulunuyoruz." dedi.
 
Gazze Şeridi sınırında düzenlenen barışçıl Büyük Dönüş Yürüyüşü gösterilerine dair ise Kanu, "Gösteriler, halkımızın Filistinli grupların bölünmüşlüğünü sona erdirme arzusunu yansıtıyor." ifadelerini kullandı.
 
- "YÜZYILIN ANLAŞMASI"
 
ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail-Filistin meselesinin çözümü konusunda öne sürdüğü, Suudi Arabistan, Birleşik Arapları Emirlikleri (BAE) ve Mısır'ın da destek verdiği belirtilen "Yüzyılın Anlaşması" planının, Filistin devletini kurmak için Sina topraklarının bir bölümünün alınmasını öngördüğü ileri sürülüyor.
 
Planın, Kudüs'ün tamamının İsrail'e bırakılması ve Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinin büyük bölümünün varlığını sürdürmesi gibi Filistinlilerin aleyhine maddeler içerdiği de belirtiliyor.
 
İsrail tarafından yerlerinden edilen 6 milyona yakın Filistinli mültecinin geri dönüş hakkı konusuna yer verilmediği kaydedilen planda, Filistin tarafına bazı maddi yardımlar ile Kudüs'ün kenar mahallelerinden birinin başkent olarak önerildiği ifade ediliyor.

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