Hamas'tan Gazze'deki ateşkesle ilgili ayrıntıya yer verdi: 50 İsrailliye karşılık 150 Filistinli

Telegram'da paylaşılan açıklamada Hamas, anlaşmanın detaylarıyla ilgili şu bilgileri verdi:

İsrail, askeri araçların hareketi de dahil olmak üzere Gazze Şeridi'nin tüm bölgelerindeki askeri eylemleri durduracak.

Tıbbi ve yakıt malzemelerinin de aralarında bulunduğu yüzlerce insani yardım kamyonunun Gazze'ye girmesine izin verilecek.

Gazze'nin güneyindeki dronlar dört gün boyunca duracak. Kuzeyde, yerel saatle 10:00 ile 16:00 arasında günde altı saat duracaklar.

Ateşkes döneminde İsrail "Gazze Şeridi'nin hiçbir bölgesinde kimseye saldırmayacak veya kimseyi tutuklamayacak.

Salah al-Deen Caddesi boyunca hareket özgürlüğü garanti altına alınacak.

Hamas ayrıca anlaşma kapsamında İsrail hapishanelerinde tutulan 150 Filistinli kadın ve çocuğun da serbest bırakılacağını söyledi.

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