İSTANBUL 19°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
22 Kasım 2023 Çarşamba / 10 CemaziyelEvvel 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    28,8246
  • EURO
    31,443
  • ALTIN
    1848.86
  • BIST100
    8046.62
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Hamas'tan Gazze'deki ateşkesle ilgili ayrıntıya yer verdi: 50 İsrailliye karşılık 150 Filistinli
Dünya

Hamas'tan Gazze'deki ateşkesle ilgili ayrıntıya yer verdi: 50 İsrailliye karşılık 150 Filistinli

Hamas, Gazze'deki ateşkes anlaşmasıyla ilgili daha fazla ayrıntı vererek, 'Bırakacağımız 50 İsrailli esire karşılık 150 Filistinli esir serbest bırakılacak, 4 gün ateşkes olacak ve insani yardım malzemesi taşıyan yüzlerce tır Gazze'ye girecek' açıklamasında bulundu.

AA-TRT Haber22 Kasım 2023 Çarşamba 05:23 - Güncelleme:
Hamas'tan Gazze'deki ateşkesle ilgili ayrıntıya yer verdi: 50 İsrailliye karşılık 150 Filistinli
ABONE OL

Telegram'da paylaşılan açıklamada Hamas, anlaşmanın detaylarıyla ilgili şu bilgileri verdi:

İsrail, askeri araçların hareketi de dahil olmak üzere Gazze Şeridi'nin tüm bölgelerindeki askeri eylemleri durduracak.

Tıbbi ve yakıt malzemelerinin de aralarında bulunduğu yüzlerce insani yardım kamyonunun Gazze'ye girmesine izin verilecek.

Gazze'nin güneyindeki dronlar dört gün boyunca duracak. Kuzeyde, yerel saatle 10:00 ile 16:00 arasında günde altı saat duracaklar.

Ateşkes döneminde İsrail "Gazze Şeridi'nin hiçbir bölgesinde kimseye saldırmayacak veya kimseyi tutuklamayacak.

Salah al-Deen Caddesi boyunca hareket özgürlüğü garanti altına alınacak.

Hamas ayrıca anlaşma kapsamında İsrail hapishanelerinde tutulan 150 Filistinli kadın ve çocuğun da serbest bırakılacağını söyledi.

İsrail hükümeti duyurdu! Gazze'de 4 gün geçici ateşkes kararı

Eski ABD'li yetkiliden soykırım desteği! "4 bin Filistinli çocuğu öldürdük, bu yeterli değil"

İsrail'in sinsi ateşkes planı! "Gazze'nin güneyine saldıracaklar"

Netanyahu'dan kan donduran sözler! "Ateşkes sağlansa da saldırmaya devam edeceğiz"

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.