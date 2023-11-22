İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Hamas ile varılması beklenen esir takası kapsamında geçici ateşkes sağlanması halinde dahi Hamas ile savaşa devam edeceklerini söyledi.

Başbakan Netanyahu, esir takası anlaşmasını ele almak üzere gerçekleştireceği kabine toplantısından önce basın açıklaması yaptı.

Netanyahu, "Savaşa devam ediyoruz ve tüm hedeflere ulaşana kadar bunu sürdüreceğiz. Hamas'ı ortadan kaldıracağız, kaçırılanların hepsini geri getireceğiz ve Gazze'de İsrail'i tehdit eden hiçbir unsurun kalmayacağını garanti edeceğiz." dedi.

İsrail Başbakanı, beklenen esir takası anlaşmasına atıfta bulunarak, "Bu akşam önümüzde zor bir karar var ancak bu doğru bir karar olacak" dedi.

Netanyahu, "Nasılki savaş aşamalı ise, esirlerin serbest bırakılması da aşamalı olacak" ifadesini kullandı.

HAMAS VE İSRAİL ARASINDA ESİR TAKASI ANLAŞMASI

İsrail basını, Hamas ve İsrail arasında esir takası anlaşması kapsamında, 4 günlük bir geçici ateşkes ve İsrail'de tutuklu en az 150 Filistinlinin serbest bırakılması karşılığında, Gazze'deki İsrailli esirlerden çocuk ve kadınların oluşturduğu en az 50 kişinin serbest bırakmasının beklendiğini aktarmıştı.

Anlaşma kapsamında günde yaklaşık 300 insani yardım tırının Gazze'ye girişinin sağlanacağı iddia edilmişti.

İsrail'e göre, Hamas'ın silahlı kanadı Kassam Tugayları'nın elinde 239 İsrailli esir bulunuyor.

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