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Dünya

Cezayir'den ABD'ye ikaz: ''Filistin direnişine ''terör'' tanımını reddediyoruz''

Cezayir Meclisindeki siyasi partilerin grup başkanları, ABD'nin Cezayir Büyükelçisi Elizabeth Aubin'e Hamas başta olmak üzere Filistinli direniş hareketleri için 'terör' tanımının kabul edilmeyeceğini bildirdi.

AA22 Kasım 2023 Çarşamba 00:44 - Güncelleme:
Cezayir'den ABD'ye ikaz: ''Filistin direnişine ''terör'' tanımını reddediyoruz''
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ABD'nin Cezayir Büyükelçiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre Büyükelçi Aubin, Cezayir Ulusal Halk Meclisindeki parti grup başkanları ve milletvekilleri ile Gazze Şeridi'ndeki son durum hakkında değerlendirme toplantısı düzenledi.

Toplantıya, Cezayir ana muhalefet partisi İslami eğilimli Barış Toplumu Hareketi (MSP), Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun'u destekleyen İslami eğilimli Milli Bina Hareketi ile Milli Demokratik Birlik Partisi, Gelecek Partisi ve muhalefetteki Bağımsızlar Bloku temsilcileri katıldı.

MSP'den katılımcılar adına yapılan yazılı açıklamada, ABD Büyükelçisi ile Filistin lehine pozitif kamuoyu oluşturmak amacıyla uluslararası arenada etkili bazı ülke büyükelçileriyle yapılması planlanan bir dizi temas kapsamında görüşüldüğü belirtildi.

Açıklamaya göre Cezayirli milletvekilleri, ABD Büyükelçisi Aubin'e "Hamas'ın da diğer Filistinli direniş hareketlerinin de terör örgütü olarak kabul edilemeyeceğini" bildirdi.

Filistin'in direniş ve kurtuluş mücadelesinin, Cezayir halkının sömürgeciliğe karşı verdiği mücadele gibi meşru bir hak olduğuna vurgu yapan vekiller, ABD'nin Gazze Şeridi başta olmak üzere Filistin'e yönelik saldırılara doğrudan ortak olduğunu vurguladı.

ABD Büyükelçisi Aubin de ülkesinin Filistin konusuna yaklaşımını ifade etti ve Cezayirli vekillerden aldığı muhtırayı ABD Başkanı Joe Biden yönetimine aktarma sözü verdi.

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