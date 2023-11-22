İsrail ile Hamas arasında esir takası anlaşmasını görüşmek için Başbakan Binyamin Netanyahu'nun başkanlığında toplanan kabineden haberler yerel basına sızmaya başladı.

İbranice basında yer alan haberde, bakanların Hamas'ın elindeki esirlerinin bir kısmının serbest bırakılmasına perşembe başlanacağına ilişkin bilgilendirildiği öne sürüldü.

Öte yandan İsrail'in Kanal 12 televizyonu da Başbakanlık Ofisinin serbest bırakılacak esirlerin ülkelerine getirilmesi süreci için 5 aşamalı bir süreç planladığını bildirdi.

Söz konusu aşamalara göre, ilk aşamada Hamas, esirleri Uluslarası Kızılhaç Komitesi yetkililerine teslim edecek ve onlardan da İsrail ordusu alacak.

Esirler daha sonra yetkililer tarafından ilk tıbbi kontrolden geçirilecek ve ardından aileleriyle görüşmek üzere İsrail genelindeki 5 izole tıp merkezinden birine götürülecek.

Son olarak da esirler, güvenlik yetkilileriyle "bilgilendirme" görüşmesinden geçecek.

HAMAS VE İSRAİL ARASINDA ESİR TAKASI ANLAŞMASI



İsrail ve uluslararası basına, anlaşmanın ilk aşamasında, Hamas'ın Gazze'de tutulan 50 ila 80 arasında İsrailli kadın ve çocuğu serbest bırakacağı yansımıştı.

Buna karşılık İsrail'in, çoğu kadın ve çocuk olmak üzere en az 150 Filistinli tutukluyu serbest bırakmasının beklendiği aktarılmıştı.

Esir takasının, Gazze'de 4 günlük ateşkes ilan edilerek gerçekleşeceği ve anlaşma kapsamında günde yaklaşık 300 tırın Gazze'ye girişinin sağlanacağı iddia edilmişti.

İsrail'e göre, Hamas'ın silahlı kanadı Kassam Tugayları'nın elinde 239 İsrailli esir bulunuyor.

İsrail hapishanelerinde 2000'den fazlası idari tutuklu olmak üzere yaklaşık 7 bin Filistinli tutuklu bulunuyor.

İsrail güçleri, 7 Ekim'den bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te yaklaşık 3 bin Filistinliyi gözaltına aldı.

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