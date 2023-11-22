Netanyahu güvenlik güçlerinin esir takasını desteklediğini açıkladı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail ve Filistin ile yapılması beklenen esir takası anlaşmasına yönelik İsrail kabinesindeki oylama öncesi açıklamalarda bulundu.

Netanyahu, tüm kabineyi Gazze Şeridi'nde esir İsraillilere karşılık Filistinli mahkumların takas edilmesini öngören anlaşmayı desteklemeye çağırarak, "güvenlik güçlerinin anlaşmayı desteklediğini ve Hamas'a karşı savaşın devam edeceğini" söyledi.

Netanyahu, "Bu gece önümüzde zor bir karar var ama bu doğru bir karar. Tüm güvenlik güçleri bunu tamamen destekliyor. Savaş kabiliyetimizin zarar görmeyeceğini, tam tersine IDF'nin savaşın devamı için hazırlanmasına olanak sağlayacağını anladılar. Burada bir kez daha açıkça ifade etmek istiyorum. Savaş devam ediyor, tüm hedeflerimize ulaşana kadar da devam edecek" dedi.

İsrail kabinesinde anlaşmaya ilişkin tartışmalar devam ederken, anlaşmaya dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

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