ABD'de hain teşebbüs: Filistin asıllı meclis üyesini ''vurmayı'' tartıştı

Amerika İslam İlişkileri Konseyi (CAIR), Temsilci Tlaib'i Arizona ziyareti sırasında hedef almaya yönelik ihtimalleri tartışan İsrail yanlısı aktivistlerin X platformundaki sesli paylaşımlarını yayınladı.

CAIR Ulusal Direktör Yardımcısı Edward Ahmed Mitchell, yaptığı açıklamada, "İsrail yanlısı aktivistler arasında Temsilci Rashida Tlaib'i taciz etmenin, rahatsız etmenin ve hatta vurmanın yolları hakkındaki bu tüyler ürpertici tartışma, ülkemizde İslamofobinin ve Filistin karşıtı ırkçılığın tamamen kontrolden çıktığının en son kanıtı." ifadesini kullandı.

ABD'nin en büyük Müslüman sivil hakları savunucu örgütü CAIR, Arizona'da düzenledikleri toplantıya Tlaib'in katılması öncesinde bir X kullanıcısının, platformda İsrail destekçileri tarafından gerçekleştirilen sesli toplantının kaydını kendileriyle paylaştığını, ses kaydında, kadın Temsilciye "cinsel içerikli hakaret etmenin yasal olup olmayacağı" ve "Arizona'da silah kullanma hakkı" gibi konuların tartışıldığını belirtti.

CAIR-Arizona İcra Direktörü Azza Abuseif de paylaşımında, "Bu rahatsız edici durumu izlemeye ve bildirmeye zaman ayıran Amerikalı Müslüman X kullanıcısına teşekkür ediyoruz. Ayrıca bu olayı soruşturmak için hızla harekete geçtiği için kolluk kuvvetlerine ve Temsilci Tlaib'in Arizona ziyaretinin sonuçta güvenli ve başarılı olmasını sağlayan herkese teşekkür ediyoruz." dedi.

Geçen hafta Tlaib, hem Arizona Eyalet Üniversitesinde bulunmak hem de CAIR-Arizona'nın yıllık bağış toplama etkinliğinde konuşma yapmak için Arizona'yı ziyaret etmişti.

Arizona Eyalet Üniversitesi Tlaib'in katılımını iptal etmiş, önceden anlaşma yapılan otelin iptal ettiği CAIR toplantısı ise alternatif bir mekanda yapılmak zorunda kalınmıştı.

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