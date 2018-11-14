Son Dakika Haberleri 14

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Hamas: İsrail direnişimiz karşısında aciz kaldı

Hamas, İsrail Savunma Bakanı Avigdor Liberman'ın görevinden istifa etmesini 'Gazze'nin siyasi zaferi' olarak nitelendirdi.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Hamas Sözcüsü Sami Ebu Zuhri, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Liberman'ın istifası, dik duruşuyla işgalciler nezdinde siyasi deprem yaratmada başarılı olan Gazze'nin siyasi zaferidir." ifadelerini kullandı.

Ebu Zuhri, istifanın ayrıca "yenilginin itirafı ve Filistin direnişi karşısında acizliğin ifadesi" olduğunu belirtti.

İsrail Savunma Bakanı Avigdor Liberman, kısa süre önce partisi İsrail Evimiz (Yisrael Beiteinu) kurmaylarıyla yaptığı toplantının ardından düzenlediği basın toplantısında istifa ettiğini duyurmuştu.

Hükümetin Gazze politikasına sert eleştiriler yönelten Liberman, "(Filistinli gruplarla İsrail arasında dün sağlanan) Ateşkes, teröristlere teslim olmaktan başka bir anlam taşımıyor." ifadelerini kullanmıştı.

Pazar gününden beri ne olmuştu?

Abluka altındaki Gazze Şeridi'nde gerginliğin fitilini ateşleyen olay pazar günü İsrail ordusuna bağlı özel kuvvetlerden bir grup askerin sivil bir araçla Gazze'ye sızması oldu.

Gazze'nin 3 kilometre kadar içerisine sızan İsrail askerlerinin Hamas'a bağlı birlikler tarafından fark edilmesi üzerine çıkan çatışmada 7 Filistinli şehit olmuş, 1 İsrail askeri öldürülmüştü.

Ertesi gün Hamas ve İslami Cihad’ın da aralarında bulunduğu Filistinli direniş grupları tarafından düzenlenen roket saldırısında bir İsrail askeri ağır yaralanmıştı. Filistinli gruplar, İsrail tarafında bir otobüsün hedef alındığı bu saldırıyı pazar günü şehit olan üyelerinin intikamına almak için düzenlediklerini açıklamıştı.

Bu olayın ardından İsrail Gazze’ye hava saldırısı başlatırken, Filistinli gruplar da saldırıya roket atarak karşılık vermişti.

İsrail'in saldırılarında 7 Filistinli daha şehit düşmüş, Gazze'den atılan roketler nedeniyle de İsrail tarafında bir kişi ölmüştü.

Mısır'ın ara buluculuğunda yürütülen dolaylı müzakereler sonucunda dün akşam taraflar arasında ateşkes sağlandığı açıklanmıştı.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
´Atatürk benim ilahım, tapıyorum´

´Atatürk benim ilahım, tapıyorum´

Efsanevi 'Ejderha Taşı' gün yüzüne çıkarıldı

Efsanevi 'Ejderha Taşı' gün yüzüne çıkarıldı

İşte altın zengini ülkeler

İşte altın zengini ülkeler

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA