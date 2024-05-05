Hamas'tan İsrail'e gözdağı: Başarısızlığa ve yenilgiye uğratma sözü veriyoruz

Soykırımcı İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine kara, hava ve denizden yürüttüğü saldırılar, ardında ölü ve yaralıların yanı sıra büyük yıkımlar bırakarak 211. gününde sürüyor. Saldırıların sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde can kaybı son 24 saatte 32 artarak 34 bin 654'e yükseldi.

HAMAS'TAN İSRAİL ORDUSUNA REFAH TEHDİDİ

Hamas Hareketi Siyasi Büro Üyesi İzzet er-Rişk, İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah şehrine kara harekatı düzenlemesi halinde başarısızlığa ve yenilgiye uğrayacağını belirtti.

Rişk'in konuya ilişkin açıklaması, Hamas'ın Telegram platformundaki hesabında yayımlandı.

Rişk, açıklamasında, "Bizi Refah'a kara harekatı düzenlemekle tehdit ediyorlar, biz de onları başarısızlığa ve yenilgiye uğratma sözü veriyoruz." ifadesini kullandı.

Hamaslı yetkili Rişk'in açıklaması, Gazze Şeridi'nde ateşkes görüşmeleri için yola çıkan Hamas heyetinin başkent Kahire'ye ulaşmasından kısa süre sonra geldi.

Mısır medyası, Gazze Şeridi'nde ateşkes görüşmeleri için yola çıkan Hamas heyetinin bugün başkent Kahire'ye ulaştığını duyurmuştu.

İşte dakika dakika İsrail ile Filistin arasında yaşananlar:

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, Mısır'ın ateşkes önerisinin İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hükümeti tarafından kabul edilmesini umduğunu belirtti.

Filistin Esirler Cemiyeti, İsrail'in Remle cezaevi hastanesinde Filistinlilerin tıbbi ihmal, işkence ve kötü muameleye maruz kaldığını bildirdi.

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, İsrail'in tüm askeri güç ve teçhizatını derhal ve koşulsuz bir şekilde Gazze'den çekmesinin ve taraflar arasındaki esir değişiminin sağlanmasının önemli olduğunu ifade etti.

İsrail ordusu, 7 Ekim'den bu yana saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nin Refah bölgesinde İslami Cihad Hareketi'nin Refah Tugayı Komutanı Eymen Zarub'u öldürdüğünü iddia etti.

İsrail işgali altındaki Batı Şeria'da, yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin nisan ayında Filistinlilere 347 defa saldırı düzenlediği belirtildi.

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile Suudi Arabistanlı mevkidaşı Faysal bin Ferhan, Gazze'deki durum başta olmak üzere bölgesel gelişmeler ile iki ülke arasındaki ilişkileri ele aldı.

ABD'nin Michigan Üniversitesinde yapılan mezuniyet töreni sırasında, Filistin destekçisi öğrenciler protesto gösterisi düzenledi.

Fransa'nın başkenti Paris'te, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının durdurulmasını isteyen Filistin yanlıları gösteri yaptı.

05 MAYIS 2024 PAZAR

Hamas Hareketi Siyasi Büro Üyesi İzzet er-Rişk, İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah şehrine kara harekatı düzenlemesi halinde başarısızlığa ve yenilgiye uğrayacağını belirtti.

İsrail'in Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nuseyrat Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırılarda 12 su kuyusu, 2 su arıtma tesisi ile binlerce metre su şebekesinin yıkıldığı belirtildi.

İsrailliler, Gazze Şeridi'nde ateşkes, esir takası anlaşması ve Başbakan Binyamin Netanyahu hükümetinin istifası talebiyle ülke genelinde gösteriler düzenledi.

Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri, İsrail'in barış karşıtı tutumunun tüm bölgeyi "benzeri görülmemiş tehditlere sürükleyeceği" uyarısında bulundu.

ABD Kongresi'nde Demokrat Partili 88 üye, İsrail'in Filistinli sivillere yönelik insani yardımları kasten engellediğine dair inandırıcı iddialar bulunduğunu belirterek, Başkan Joe Biden'a ABD yasalarına göre İsrail'e yapılan yardımları yeniden gözden geçirme çağrısında bulundu.

İsrailli heyetin, esir takası müzakereleri konusunda Hamas'tan yanıt alana kadar dolaylı görüşmeler için Kahire'ye gitmeyeceği bildirildi.

Almanya'nın başkenti Berlin'de Filistin'e destek gösterisi düzenlendi.

Fransız Parlamentosunda düzenlenen etkinlikte Gazze'deki tanıklıklarını anlatmak için Paris'e giden Glasgow Üniversitesinin Filistin asıllı Rektörü Gassan Ebu Sitte'nin ülkeye alınmaması Fransa'nın Londra Büyükelçiliği önünde protesto edildi.

23:03 İsrail saldırıları nedeniyle kuzeyden göç ederek Gazze'nin Refah kentine sığınan Filistinliler, ateşkesin yürürlüğe girmesi ve kuzeydeki evlerine dönmek için gösteri düzenledi.

