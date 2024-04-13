Hamas'tan İsrail'e kınama

Hamas, Telegram hesabından yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin orta kesimlerindeki Nusayrat Mülteci Kampı'na yönelik "sürdürdüğü barbarca saldırılarına" dikkati çekti.



İsrail ordusunun söz konusu saldırılarını takip eden gazeteci grubunun hedef alınmasının kınandığı belirtilen açıklamada, İsrail'in Gazze'de gazetecilere karşı faşist saldırılarını devam ettirdiğine işaret edildi.

Gazze Şeridi'ndeki silahsız sivillere yönelik "Nazi işgal güçlerinin" işlediği suçlara dair gerçeklerin aktarılmasını engellemek amacıyla gazetecilerin hedef alındığı vurgulanan açıklamada, uluslararası toplum, insan hakları örgütleri ve uluslararası basın kuruluşlarından gazetecilere yönelik saldırıları kınamaları talep edildi.

Açıklamada, uluslararası basın ve medya kurumlarına "Gazze'de soykırım ve vahşeti dünyaya duyurmak ve insancıl mesajlarını yayımlamaları amacıyla Gazze Şeridi'ne girmek ve çalışmak için baskı yapmaları" çağrısı yapıldı.



İsrail ordusu, Nusayrat Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırıda, bölgedeki gelişmeleri takip eden ve TRT Arapça ekibinin de aralarında bulunduğu bir grup gazeteciyi hedef almıştı.

Saldırılar sırasında TRT Arapça ekibinden kameraman Sami Muhammed Şehade, CNN'den Muhammed Hassan es-Savalihi ve serbest gazeteci Ahmed Bekir el-Luh'un İsrail ordusu tarafından hedef alındığı ve yaralandığı bildirilmişti.

- İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGALİNDE 7 EKİM SONRASI



Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 14 bin 500'ü çocuk, 9 bin 560'ı kadın olmak üzere 33 bin 634 Filistinli öldürüldü, 76 bin 214 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.