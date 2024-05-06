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Dünya

Hamas'tan İsrail'e uyarı: Ateşkes müzakerelerini boşa çıkarır

Hamas, İsrail'in Refah'a yönelik olası kara saldırısının ateşkes müzakerelerini boşa çıkaracağını bildirdi.

AA6 Mayıs 2024 Pazartesi 18:01 - Güncelleme:
Hamas'tan İsrail'e uyarı: Ateşkes müzakerelerini boşa çıkarır
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Hamas Siyasi Büro Üyesi İzzet er-Rişk, Hamas'ın resmi internet sitesinde yayımlanan açıklamasında, İsrail ordusunun bu sabah Refah'ın doğusundaki bazı mahallelerin boşaltılması talebine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İsrail ordusunun Refah kentine yönelik kara saldırısı ihtimalini değerlendiren Rişk,"Refah'a yönelik herhangi bir kara saldırısının ateşkes ve esir takası müzakerelerini boşa çıkaracağını" belirtti.

Refah'a düzenlenecek olası saldırının İsrail ordusu için kesinlikle bir "gezinti" olmayacağı uyarısında bulunan Rişk, sonucun tüm sorumluluğunun İsrail hükümeti ve Başbakanı Binyamin Netanyahu'da olacağını kaydetti.

İsrail ordusu sabah yaptığı açıklamada, yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı Refah'ın doğusundaki bazı mahallelerin boşaltılmasını istemişti. İsrail Ordu Radyosunun haberine göre, Refah'ın doğusunda boşaltılması istenen bölgede yaklaşık 100 bin Filistinli ikamet ediyordu.

İsrail ordusunun Refah'a karadan da saldırı başlatacağı endişesiyle bölgenin doğusunda zorunlu göç başladı.

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