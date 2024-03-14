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Dünya

Hamas'tan Mescid-i Aksa çağrısı

Hamas, İsrail'in Mescid-i Aksa üzerindeki ablukasını kırma çağrısı yaptı.

AA14 Mart 2024 Perşembe 15:58 - Güncelleme:
Hamas'tan Mescid-i Aksa çağrısı
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Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, "İşgal altındaki Kudüs ve Batı Şeria'daki ve (İsrail'in) içindeki halkı, bu zamanlarda gizlenen Siyonist saldırganlığına karşı Mescid-i Aksa'nın savunulmasına acilen katılmaları için seferber ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Filistinlilerden "işgalcilerin Mescid-i Aksa'daki kuşatmasının kırmada aktif rol almaları, burada namaz kılmaları, nöbet tutmaları ve gecelerini ihya etmeleri" istenen açıklamada, Kudüs'ün mahalle, kasaba ve köylerinde yaşayan Filistinlilere "yalnızca Mescid-i Aksa'da namaz kılmaları" çağrısı yapıldı.

İsrail ordusu, pazartesi günü Ramazan ayı boyunca cuma namazı kılmak üzere Batı Şeria'dan gelen Filistinlilerin Doğu Kudüs'e girişine kısıtlamalar getirildiğini duyurmuştu.

İsrail hükümetinin Filistin topraklarındaki "operasyonlarının" koordinatörü Gassan Alyan, X hesabından yaptığı açıklamada, Ramazan ayı boyunca cuma günleri, Yahudiye ve Samarya Bölgesi'nde (Batı Şeria'nın Tevrat'taki adı) ibadet için gelenlerin, geçerli bir izne sahip olmaları ve güvenlik değerlendirmesine tabi olmaları şartıyla Kudüs'e girmelerine izin verileceğini belirtti.

Alyan, Kudüs'e sadece 55 yaş üstü erkeklerin, 50 yaş üstü kadınların ve 10 yaş altı çocukların girişine izin verileceğini aktardı.

Batı Şeria'daki Filistinlilerin, yatsı ve teravih namazlarını kılmak için kontrol noktalarını geçip Kudüs'e girmelerine henüz izin verilmedi.

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