Hamile olduğunu doğurunca öğrendi 

İnanılması güç olay Avustralya’nın Melbourne şehrinde yaşayan 23 yaşındaki ünlü model Erin Langmaid’in başına geldi. Gebeliği boyunca hiçbir belirti olmamasıyla birlikte karnı dahi şişmeyen Langmaid, gebeliğinin 37 haftasında banyoda doğum sancısı sırasında hamile olduğunu anladı. Melbourne şehrinde yaşayan 23 yaşındaki Avustralyalı model Erin Langmaid, 9 ay boyunca bebeğini karnında taşımasına rağmen hamile olduğunu bilmiyordu. 7News televizyonunun haberine göre, karnı büyümeyen, hiçbir rahatsızlık hissetmeyen 23 yaşındaki model her gün işe giderek normal yaşamını sürdürüyordu. Erin ayrıca, düzenli olarak doğum kontrol hapları da kullanıyordu. Doğum sırasında banyoda olan Erin, kendini aniden kötü hissetmeye başladı ve çığlık attı. Ve birkaç saniye içinde bir kız çocuğu doğurdu. Çığlıkları duyan kocası yanına koştu ve ambulans çağırdı. Daha sonra solunum yollarında sorun olduğu anlaşılan bebek, erken gelen doktorların zamanında müdahalesiyle kurtarıldı. Ayla adı verilen bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Doktorların çok ender görülen gizli hamileliği olduğunu söylediği Erin, “İşe gitmeye hazırlanıyordum, üstümü giyindim. Hamile olduğuma dair hiçbir belirti yoktu. Çok garipti! Şu anda ebeveyn olmayı öğreniyoruz” dedi.