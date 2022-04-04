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Dünya

Hapishanede çeteler çatıştı

Güney Amerika ülkesi Ekvador'da, cezaevinde çıkan isyan ve çatışmalarda ölü sayısının 20'ye yükseldiği bildirildi.

AA4 Nisan 2022 Pazartesi 12:27 - Güncelleme: 4 Nisan 2022 Pazartesi 12:27
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Ülke basınındaki habere göre, Devlet Başkanlığından yapılan açıklamada, ülkenin güneyindeki Azuay eyaletine bağlı El Turi Hapishanesi'nde çıkan isyanda 20 mahkumun yaşamını yitirdiği kaydedildi.

Açıklamada Cuenca Adli Tıp Merkezi'nde gerekli incelemelerin yapılacağı ifade edildi.

İçişleri Bakanları Patricio Carrillo, 800 polis ve 200 kadar askerin hapishane içinde ve dışında görevlendirildiğini belirterek, isyanın kontrol altına alındığını duyurdu.

Yetkililer, dün mahkumlar arasında başlayan çatışmalarda 12 kişinin öldüğünü, 10 kişinin de yaralandığını belirtmişti.

- EKVADOR'DA CEZAEVİ SORUNU

Ülkede 30 bin kapasiteli 65 hapishanede yaklaşık 39 bin tutuklu ve hükümlü bulunuyor. Çeteler arasında çıkan olaylar zaman zaman ölümlü isyanla sonuçlanıyor.

Geçen yıldan bu yana rakip çeteler arasında çıkan şiddet olaylarında 316 mahkum hayatını kaybetmişti. Ekvador'da en son 24 Şubat'ta 3 şehirde aynı anda çıkan isyanlarda da 80 mahkum yaşamını yitirmişti.

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